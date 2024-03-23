Поки Конгрес зволікає з допомогою Україні, Путін не сидить склавши руки - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена обурена останньою ракетною атакою Росії на Україну та підкреслила, що кремлівський лідер намагається скористатися кожним днем, аби вразити мирних українців.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури», - наголосив представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що Путін не сидить склавши руки, поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги: «Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, і ми теж не повинні».

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Радник Білого дому вкотре закликав Палату представників якомога швидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, щоб забезпечити Україну життєво важливим озброєнням.

«І як ми побачили лише за останні два дні, кожен день затримок у Палаті – це ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю», - резюмував представник адміністрації США.

Нагадаємо, в Палаті представників США ініціювали відставку спікера Джонсона. Ініціатором стала представниця трампістського крила в Республіканській партії Марджорі Тейлор Грін.

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