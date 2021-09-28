Поки Меркель на посаді: у Путіна готові провести зустріч "Нормандської четвірки" 

Кремль звинувачує Київ у затягуванні процесу.
У Росії заявили про готовність провести зустріч "Нормандської четвірки" поки німецька канцлерка Ангела Меркель перебуває на цій посаді.
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.
Слід зауважити, що в Кремлі вчергове звинуватили Україну у затягуванні процесу підготування.
"Всім би хотілося провести його якомога раніше. Абсолютно зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві в Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити", - наголосив представник Кремля.
Крім того, Пєсков сказав про те, що саміт не вдасться провести, оскільки його потрібно ретельно підготувати.
"Як ми і говорили, провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений, тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей", - наголосив речник Путіна.
Нагадаємо:
- Ангела Меркель перед тим, як піти з посади канцлерки, намагатиметься організувати зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у Нормандському форматі.
- Зеленський пояснив, від кого залежить проведення "нормандської зустрічі"
- У Путіна назвали свою версію причин гальмування перемовин у "нормандському форматі"