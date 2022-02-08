"Поки нас лякають війною, фінансові ринки на це дуже чутливо реагують": Ігор Палиця радить дбати про економічну безпеку

Народний депутат України, лідер партії "ЗА Майбутнє" Ігор Палиця закликає українців перестати панікувати з приводу ймовірного вторгнення російських військ в Україну. Нині, наголошує політик, слід найперше дбати про економічну безпеку, а до війни треба бути готовими повсякчас.

Про це нардеп від Луцька розповів у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини під час свого візиту на Волинь 8 лютого.



"Я не акцентував би зараз увагу на загрозі військового вторгнення. Нам потрібно працювати сьогодні над тим, щоб люди вижили. Щоб оптимізовувати витрати на житло, на тарифи. Боротися з несправедливістю при виділенні землі. Щоби в нинішній непростій економічній ситуації бізнес міг вижити і розвиватися", – зауважує Ігор Палиця.



"Поки нас усі лякають війною, поки наші іноземні "партнери" розповідають про те, що треба втікати, виїздити, вивозити сім’ї дипломатів, фінансові ринки на це дуже чутливо реагують. І країна може опинитися в ситуації, коли загроза фінансової загибелі буде набагато реальнішою, ніж загроза, що хтось на нас нападе", – відзначає політик.



"Тому я зараз припинив би паніку, перестав би розповідати про те, що от, мовляв, давайте негайно готуватися, бо завтра на нас можуть напасти. Я зараз думав би, як правильно жити, як правильно розподіляти ресурси, як все ж таки вимагати від центральної влади піти на пониження податкового тиску і зниження тарифів", – наголосив він.



Ігор Палиця нагадав, що партія "ЗА Майбутнє" подала на реєстрацію у Верховній Раді законодавчу ініціативу, яка покликана зупинити зростання цін.

"Ми зареєстрували законопроєкт, який вводить нульову ставку ПДВ на всі продукти харчування, як це є в Євросоюзі. 7% ПДВ на всі енергоносії, щоб людям було дешевше платити за житло, комунальні послуги, продукти харчування, а бізнесу – щоб він став конкурентоспроможним, щоби все вирощене в Україні й споживалося у нас, щоб не було тут іноземних продуктів, щоби наші товари були якісні і дешеві. І ми будемо вимагати, щоби ця ініціатива була зрештою ухвалена", – пояснив народний депутат.

"А з приводу ймовірності нападу, то ми постійно повинні готуватися до того, що хтось може на нас зазіхнути. Хочеш жити в мирі – готуйся до війни. Це не повинно бути на часі сьогодні чи завтра, це повинно бути повсякчас. Армія повинна бути сильною", – наголосив нардеп.

"Ми повинні бути сильними самостійно, ми повинні розуміти, що тільки самі себе зможемо захистити. Жодної паніки. Ми сильні. Ми все зможемо. І я не думаю, що у Росії буде якась причина нападати на Україну. Сьогодні в сучасному світі має бути якась серйозна причина: або це якась внутрішня дестабілізація – захоплення влади або якісь убивства, і тоді Росія на такі провокації могла б якимось чином реагувати, або ж це наш наступ на Донбасі, але ми цього не плануємо. Ми хочемо жити в мирі, але нас не треба чіпати. А той, хто панікує, точно не працює на нашу державу", – резюмував Ігор Палиця.