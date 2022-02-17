Поки не візьмуть до НАТО: Зеленський закликав "сильних світу цього" надати гарантії безпеки Україні

Поки не візьмуть до НАТО: Зеленський закликав "сильних світу цього" надати гарантії безпеки Україні

Зеленський запевнив, що це питання обговорюється з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна, доки її не взяли у НАТО, має укласти "глобальний документ між провідними державами світу" з гарантіями безпеки.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю одному з українських видань, уривок якого опублікував сайт Офісу президента.

Зеленський зазначив, що НАТО — єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Проте вступ до Альянсу може тривати роками і для України небезпечно наодинці залишатися з ворогом, особливо якщо буде ескалація

"Проходячи цей шлях (євроатлантичної інтеграції. — Ред.), ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", — сказав Зеленський.

За його словами, це питання обговорюється з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з РФ.

"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте й витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра й на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", — зазначає президент.

Зеленський запевнив, що така позиція отримала розуміння від країн-лідерів. Він вважає, що "сильні світу цього" повинні нести відповідальність, якщо раптом щось трапиться з Україною. Йдеться насамперед про підтримку української армії — її фінансування, навчання, реабілітацію військових тощо. Які саме країни мають бути гарантами безпеки — президент не назвав.

"Потрібен глобальний документ. Колективом Нормандського формату ми не відбудемося. Сильні світу цього, включно зі США й Росією, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", — підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заперечив можливість прямих переговорів з бойовиками і розповів, навіщо Росії визнання "ЛДНР".

Читайте також: