Поки немає жодних ознак того, що Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі - Білий дім

У Білому домі стверджують, що поки немає жодних ознак того, що Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Про це пише CNN.

Відповідаючи на запитання про обіцянку президента Росії Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Нам просто доведеться спостерігати та бачити, куди це піде».

«Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю», — сказав Кірбі Маргарет Бреннан в ефірі CBS «Face The Nation».

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США заявили, що немає жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. Україна вважає ці плани «кроком до внутрішньої дестабілізації» Білорусі.

Білорусь, яка знаходиться на захід від Росії на довгому північному кордоні України, є одним із найближчих союзників Москви. Це допомогло Росії почати її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, дозволивши військам Кремля увійти в країну з півночі.

Заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі: реакція

В МЗС Польщі вважають, що Путін хоче ще більше "втягнути Білорусь в гвинтики російської військової машини".

Водночас Міністерство оборони США заявило, що ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї немає.

Також Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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