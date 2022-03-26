"Поки продовжується цей пінг-понг": Зеленський повідомив про перемовини з Байденом про життєво важливі інтереси

"Поки продовжується цей пінг-понг": Зеленський повідомив про перемовини з Байденом про життєво важливі інтереси

Президент наголосив, що Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники України 26 березня в Польщі розмовляли з президентом США Джо Байденом про життєво важливі інтереси держави, "поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки".

Про це голова держави сказав у відеозверненні.

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"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і Президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.

"Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді. Це знають у Сполучених Штатах Америки. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім і це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе", – сказав президент.

Він констатував, що вже захоплено певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави "не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали".

"Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що позиція України має бути почута. І це не лише її позиція, а й позиція абсолютної більшості населення Європи, більшості європейців: "Якщо хтось не вірить, нехай подивиться на актуальні опитування громадської думки у світі".

"А якщо не хочете чути позицію людей, то почуйте удари російських ракет, які б'ють зовсім поруч із польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркоту російських танків?" – поставив запитання голова держави.

Зеленський також повідомив, що провів розмову з премʼєр-міністром Болгарії Кирилом Петковим про гуманітарну катастрофу через дії російських військ та про те, як урятувати українців.

Президент також цього ж дня виступив на Дохійському форумі у столиці держави Катар. Це поважне зібрання, яке має значення не лише для ісламського світу, а й для багатьох інших держав Латинської Америки, Африки.

"Це саме ті регіони, де російська пропаганда все ще має великий вплив. Але ми працюємо проти брехні всюди у світі. Хай у Росії знають, що правда не мовчатиме. І кожен народ у світі відчує, якої глибини несправедливість Росія творить проти України. Проти всього, що утримує світ у межах моралі та людяності", – сказав український лідер.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков оцінив "з обережним оптимізмом" переговори з Байденом та іншими представниками держави у Варшаві.

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