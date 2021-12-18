"Поки Путін не залишить Кремль ногами вперед": політолог спрогнозував, як довго продовжуватиметься ескалація

"Поки Путін не залишить Кремль ногами вперед": політолог спрогнозував, як довго продовжуватиметься ескалація

Започатковані у 2014 році дії Росії по Україні не можна назвати інакше як військовою інтервенцією.

Війна на Донбасі триватиме, як мінімум, доти, "поки що Путін не залишить Кремль ногами вперед".

Про це заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малек, пише Укрінформ.

"Наші політики, звичайно, скажуть, що треба вести переговори – у будь-яких форматах, можна ще різні контактні групи створити і т.д. Створили, і що? Сім років усе стоїть на тому самому місці. Треба називати речі своїми іменами. Цей конфлікт буде продовжуватися, як мінімум (наголошую, як мінімум), доки Путін не залишить Кремль ногами вперед", — заявив Малек.

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На його переконання, тільки після Путіна "може з'явитись, але це не точно, якась перспектива перебування мирного врегулювання". "Але досі – ні. Я довго вивчав усі ці пострадянські конфлікти, їздив туди – і на основі мого досвіду можу сказати, що це – багато років", — додав він.

Австрійський експерт наголосив, що розпочаті у 2014 році дії Росії по Україні не можна назвати інакше, як військова інтервенція. "Це – військова інтервенція. А що ще? Якщо одна країна відправляє війська на територію іншої країни без згоди цієї другої країни. Як можна інакше це назвати?" — Заявив він.

Раніше ми писали про те, навіщо Кремль опублікував свої "хотілки" на адресу американського президента Джо Байдена.

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