Поки Путін відмовляється припинити безглузду війну проти України, тиск буде посилюватися - Кулеба про розмову з Блінкеном

Поки Путін відмовляється припинити безглузду війну проти України, тиск буде посилюватися - Кулеба про розмову з Блінкеном

"Вдячний США за підтримку України", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на Російську Федерацію.

Another call with @SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. for standing by Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter.

"Ще один дзвінок з секретарем Блінкеном. Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки для посилення тиску на Росію. Поки Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну проти України, тиск буде посилюватися. Вдячний США за підтримку України", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що країну-агресорку не виключать з Організації об'єднаних націй. Український дипломат, відповідаючи на запитання про ймовірність виключення РФ з ООН, зазначив, що цього не може статись. "Росію не зможуть виключити з ООН", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня.

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