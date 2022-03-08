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Поки Путін відмовляється припинити безглузду війну проти України, тиск буде посилюватися - Кулеба про розмову з Блінкеном

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Поки Путін відмовляється припинити безглузду війну проти України, тиск буде посилюватися - Кулеба про розмову з Блінкеном

Twitter/Дмитро Кулеба

"Вдячний США за підтримку України", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на Російську Федерацію.

Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Ще один дзвінок з секретарем Блінкеном. Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки для посилення тиску на Росію. Поки Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну проти України, тиск буде посилюватися. Вдячний США за підтримку України", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що країну-агресорку не виключать з Організації об'єднаних наційУкраїнський дипломат, відповідаючи на запитання про ймовірність виключення РФ з ООН, зазначив, що цього не може статись. "Росію не зможуть виключити з ООН", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня.

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