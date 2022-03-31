Поки росіяни б’ються за цукор, племінниця Путіна живе в розкоші: що з’ясували журналісти

Поки росіяни б’ються за цукор, племінниця Путіна живе в розкоші: що з’ясували журналісти

Не бідують і решта родичів очільника Кремля, володіючи бізнесами та перебуваючи на престижних посадах.

Російські журналісти знайшли родичів президента РФ Володимира Путіна по лінії його двоюрідного брата, а також з’ясували суть чергової схеми збагачення оточення голови Кремля.

Про це йдеться у повідомленні журналістів "Проєкту".

За даними розслідування, двоюрідна племінниця російського президента Тетяна Пташук, яка за фахом – психіатриня, разом із донькою Путіна є важливою людиною в системі охорони здоров'я. На час вступу російського диктатора на свій пост Пташук переїхала до Москви і на сьогодні є заступницею головного лікаря поліклініки, де лікуються чиновники.

Від 2004 до 2014 року Пташук працювала заступницею гендиректора фармкомпанії "Біотек". За збігом обставин саме тоді ця компанія почала отримувати великі державні замовлення.

Пташук та її донька Олена Жидкова володіють сімома квартирами в Москві, Сочі та Володимирі, чотирмабудинки та земельними ділянками на суму понад 1,7 млрд руб.

Щодо Жидкової, то вона здобула лікарську освіту, а після одруження стала головою компанії "РЗ-медицина". Разом зі своїм братом Михайлом Жидкова володіла компанією "Плітекс". До речі, Михайло на сьогодні єзаступником голови "Газпрому". Частка в компанії "Плітекс" належить синові Михайла Денисові Путіну.

Зображення журналістів "Проєкту"

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про розкішне життя голови Чечні Рамзана Кадирова.

Читайте також: