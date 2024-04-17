Поки Україна "горить", на саміті ЄС більше уваги приділять Близькому Сходу – Politico

На саміті лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну війну на Близькому Сході, напавши на Іран.

На саміті лідерів країн Євросоюзу цього тижня за увагу змагатимуться два світових конфлікти – війни Росії проти Україні та Ірану з Ізраїлем.

Про це повідомляє видання Politico.

У заголовку публікації видання вказало: "ЄС грає скрипку на Близькому Сході, поки Україна горить".

"Два конфлікти змагатимуться за увагу лідерів ЄС, які збираються цього тижня на саміті. Є один – Україна – де вони можуть змінити ситуацію, і інший – Іран-Ізраїль – де не можуть", – зазначається у статті.

Автори матеріалу оцінюють, що, ймовірно, на саміті більше уваги привертатиме конфлікт уна Близькому Сході, ніж Україна.

"Тим не менш, ЄС, здається, сповнений рішучості пройти через дипломатичні кроки, щоб здатися глобальною силою, яка могла би вплинути на горезвісно впертого прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху", – вказано в публікації.

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Так, лідери 27 країн ЄС спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну війну на Близькому Сході, напавши на Іран. Політики також звернуться з проханням уникнути ще більшої "пожежі" в Лівані, а деякі країни Європи наполягатимуть на запровадженні ще більших санкцій проти Ірану.

Відповідно до проєкту висновків Ради ЄС, лідери держав закличуть "усі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні". У статті зазначається, що це не змусить тремтіти ні ізраїльтян, ні іранців.

Повідомляється, що якщо в якоїсь країни ЄС і є скромні важелі впливу на Ізраїль, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранській атаці 13 квітня.

До слова, 16 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

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