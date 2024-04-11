Поки Україні не нададуть Patriot, фінансування Ради ЄС не буде: Європарламент ухвалив безпрецедентне рішення

Європарламент відклав рішення щодо фінансування Ради ЄС, вимагаючи від країн-членів надати Україні додаткові системи Patriot для захисту від російських атак.

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

Про це заявили євродепутати, присутні на засіданні 11 квітня.

"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив постачання систем Patriot до України", – написав у Twitter (X) євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської Ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

"Ви всі бачите, що за останні 20 днів кількість російських атак на найбільші міста України стрімко зросла – під ударом госпіталі, електростанції, житлові будівлі. Мені видається скандальним, що Європейська Рада, кажучи, що відкриває двері для України, водночас навіть не здатна в такій терміновій ситуації вирішити питання і надіслати певну кількість протиракетних систем до України. Загалом є 100 таких систем. Вони просять 7, щоб захистити свої міста", – заявив у своєму виступі Верхофстадт.

Рішення вже охрестили безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська Рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт у Twitter (X).

Нагадаємо, після масованої російської атаки по Україні в ніч проти 11 квітня оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до систем Patriot та Iris-T, також виснажені або знищені більшість інших запасів ППО.

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