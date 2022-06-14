Поклонська отримала нову посаду в Росії: де тепер працюватиме скандальна колаборантка

Нещодавно звільненій колаборантці знайшли нову посаду.
Нещодавно звільнена з посади у Росспівробітництві Наталія Поклонська отримала нову роботу.
Як заявила Поклонська, її призначили радником генпрокурора Росії.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву колаборантки.
Зазначимо, на попередню посаду заступника голови Росспівробітництва Поклонську призначили 2 лютого 2022 року, та вже 13 червня вона була звільнена указом президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо:
- Колаборантка Наталія Поклонська стала "прокуроркою" в анексованому Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
- 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.