Поклонська отримала нову посаду в Росії: де тепер працюватиме скандальна колаборантка

Поклонська отримала нову посаду в Росії: де тепер працюватиме скандальна колаборантка

Нещодавно звільненій колаборантці знайшли нову посаду.

Нещодавно звільнена з посади у Росспівробітництві Наталія Поклонська отримала нову роботу.

Як заявила Поклонська, її призначили радником генпрокурора Росії.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву колаборантки.

Зазначимо, на попередню посаду заступника голови Росспівробітництва Поклонську призначили 2 лютого 2022 року, та вже 13 червня вона була звільнена указом президента РФ Володимира Путіна.

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