Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поклонська отримала нову посаду в Росії: де тепер працюватиме скандальна колаборантка

Дата публікації
Перегляди
1288
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поклонська отримала нову посаду в Росії: де тепер працюватиме скандальна колаборантка

Фото: ТСН.ua

Нещодавно звільненій колаборантці знайшли нову посаду.

Нещодавно звільнена з посади у Росспівробітництві Наталія Поклонська отримала нову роботу.

Як заявила Поклонська, її призначили радником генпрокурора Росії.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву колаборантки.

Зазначимо, на попередню посаду заступника голови Росспівробітництва Поклонську призначили 2 лютого 2022 року, та вже 13 червня вона була звільнена указом президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо:

  • Колаборантка Наталія Поклонська стала "прокуроркою" в анексованому Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
  • Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
  • 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.
Наступна публікація