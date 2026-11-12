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Про це заявив Володимир Цибулько, коментуючи матеріал NV, у якому політолог Володимир Фесенко процитував характеристику Олександра Поклада як «службового пса президента».

«Структури Фіали продовжують змішувати СБУ з брудом. Причому йдеться про спецслужбу, яка проводить успішні операції проти російського агресора і є однією з найбільш ненависних для Москви українських інституцій. Тепер Фесенко на NV, посилаючись на Українську правду, повторює образливі слова про керівника СБУ. Тут мимоволі згадується мем: здавалося, що дно вже досягнуто, але знизу постукали», — зазначив Володимир Цибулько. За його словами, будь-які питання до діяльності керівництва СБУ мають розглядатися виключно на основі фактів та встановлених обставин, а не припущень.

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«Найцікавіше, що сам Фесенко визнає: прямих юридичних звинувачень чи підозри щодо Поклада немає. Водночас у публічному просторі обговорюються припущення про можливі зв’язки керівництва СБУ з фігурантами кримінальних проваджень. Виникає закономірне питання: ми говоримо про об’єктивний аналіз чи про спробу сформувати негативне ставлення до конкретного керівника?» — заявив експерт.

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Він наголосив, що в умовах війни необхідно розмежовувати законну критику діяльності правоохоронних органів та інформаційну риторику, яка може використовуватися ворогом. «Росія системно намагається дискредитувати українські спецслужби, тому що вони завдають їй реальних втрат. І коли український інформаційний простір наповнюється образами на адресу керівництва СБУ, це створює додаткові можливості для російської пропаганди. Можна не погоджуватися з кадровими рішеннями президента, вимагати реформ і незалежного контролю. Але перетворювати дискусію про національну безпеку на змагання в образах — безвідповідально», — вважає Володимир Цибулько.

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