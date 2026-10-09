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На цей контраст у роботі двох мерів звернув увагу політичний експерт Євгеній Прокопишин.

«Київ і Харків — це чудові приклади того, як треба і як не треба керувати містом під час війни», — написав Прокопишин.

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За його словами, київська влада протягом року звітувала про підготовку столиці до зими та витрачала на це значні кошти. Однак уже на початку жовтня місто зіткнулося з перебоями в роботі електротранспорту, електро- та водопостачання.

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«Електричний транспорт міста фактично зупинився, світла немає, з водою та каналізацією почалися проблеми, а сам Кличко, розводячи руками, оголосив режим виживання у місті та закликав мешканців виїжджати. Це і є те саме „ефективне управління“, про яке його прихильники не раз заявляли?» — зазначив експерт.

Водночас Харків, як наголосив Прокопишин, розташований приблизно за 25 км від фронту та постійно перебуває під російськими обстрілами. Попри це, у місті продовжує працювати безоплатний громадський транспорт, функціонують підземні школи, а соціально вразливі мешканці та постраждалі від війни отримують безоплатне харчування.

Окремо експерт акцентував на різницю в позиціях двох міських голів. Тоді як Кличко закликає мешканців залишати столицю, Терехов, за його словами, запрошує людей повертатися до Харкова.

«Терехов не закликає громадян і бізнес покидати місто, навпаки, каже: повертайтеся. І запрошує у Харків не тільки мешканців, які виїхали, а й ВПО, біженців та релокований бізнес. У Харків уже переїхали жити близько 200 тисяч громадян, переважно з Донбасу», — констатував він.

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Прокопишин також порівняв фінансові можливості міст: за наведеними ним даними, річний бюджет Харкова з населенням близько 1,3 млн осіб становить приблизно 20 млрд грн, тоді як бюджет Києва з населенням близько 2,6 млн — близько 120 млрд грн.

«У Харкові не обіцяють якось підготуватися та щось зробити колись — там Терехов і команда просто роблять», — підкреслив блогер.

Він визнав, що Київ і Харків мають різні масштаби, ресурси та проблеми, а наслідки російських атак не можна покладати лише на міських голів. Водночас, на переконання експерта, саме під час криз найбільш помітними стають якість управлінських рішень, підготовка до надзвичайних ситуацій і ставлення влади до людей.

«Київська влада має відповідати за свою провалену роботу, визнати це та піти у відставку, щоб інші люди могли виправити помилки та врятувати місто. А харківську владу можна лише похвалити — Терехов дійсно толковий менеджер, яких так не вистачає і на вищому, державному рівні», — підсумував Євгеній Прокопишин.

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