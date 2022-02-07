Поліцейський, який не "домовився" з колишнім "слугою" Трухіним, прийшов на допит до ДБР: навіщо його викликали

Поліцейський, який не "домовився" з колишнім "слугою" Трухіним, прийшов на допит до ДБР: навіщо його викликали

Він прибув до будівлі ДБР близько 09:00 разом із адвокатом.

Вранці 7 лютого патрульний Сергій Петрик, нагрудна камера якого зафіксувала депутата Верховної Ради Олександра Трухіна ("Слуга народу") після ДТП за його участю, прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Під час спілкування з журналістами біля будівлі ДБР Петрик заявив, що дасть свідчення слідству і не відмовлятиметься від допиту. Поліцейський заявив, що здивований тим, що його викликали на допит, бо неодноразово вже давав свідчення у справі.

Також він зазначив, що відео з боді-камери, на якій зафіксовано розмову Трухіна та події після ДТП за його участю, він здавав після зміни до поліції і після цього не мав доступу до неї.

Крім того, Петрик не виключив, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.

Водночас він не розповів, чому він не склав протокол про пропозицію хабаря від Трухіна. Однак запевнив, що цю інформацію він повідомить слідчим ДБР.

Пізніше у ДБР заявили, що викликали Петрика не для вручення підозри, а дізнатися, чому він на першому допиті не передав відео та інформацію, яку розповів згодом журналістам.

Нагадаємо:

Депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вчинив ДТП у серпні 2021 року. Тоді внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, він нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Тоді внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, він нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився. Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування ДТП за участі нардепа Трухіна | Новини України

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