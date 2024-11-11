Полігон і втрата державності: Берлінська про найгірший сценарій для України

Берлінська попередила, що якщо серед українців не буде єдності, ми втратимо державність.

Найгірший сценарій для України – наша держава перетвориться на одне з головних полів битви в Третій світовій війні між віссю країн зла і демократичних країн і стане масштабним полігоном.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв'ю "Українській правді".

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"І найгірший сценарій, це якщо, з одного боку, країни осі добра вчасно не прокинуться і не усвідомлять, що сюди потрібно давати максимально швидко і якісний ресурс, і, можливо, навіть своїх солдатів", – зазначила вона.

Берлінська попередила, що якщо серед українців не буде єдності, ми втратимо бойовий дух, то після цього втратиться управління військами, що загрожує втратою державності.

"Після цього поступово ми втратимо державність як таку в принципі. Чи може Росія за умови бездіяльності країн Заходу, внутрішніх чвар всередині України і максимальної консолідації зі своїми союзниками в осі зла нас захопити? Так, може повністю. Не йдеться навіть суто про лівобережну Україну", – припускає Марія Берлінська.

Раніше Берлінська оцінила, чи зможуть росіяни дійти до Львова.

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