Політична маніпуляція та інформаційна війна: СБУ відреагувала на заяву Лукашенка про війська на кордоні

Політична маніпуляція та інформаційна війна: СБУ відреагувала на заяву Лукашенка про війська на кордоні

За словами Дехтяренка, заяви прокремлівських політиків не відповідають дійсності.

Служба безпеки України наголошує на маніпулятивності і провокативності заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито нарощування українського військового контингенту біля кордонів цієї країни.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, пише "Українська правда".

"Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері", - зазначив він.

За словами Дехтяренка, маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України".

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України в лютому.

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