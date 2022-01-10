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Політична монополія Гройсмана у Вінниці протрималась менше року - ЗМІ

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Політична монополія Гройсмана у Вінниці протрималась менше року - ЗМІ

У Вінницькій області похитнулись позиції "Української стратегії Гройсмана", яку очолює колишній мер обласного центру і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Наразі в регіоні сформувалось три політичні сили, які конкурують за підтримку місцевого виборця - громадське об’єднання "Ми – Вінничани", "Українська стратегія Гройсмана" і партія "ЄС", яка на попередніх виборах не змогла продемонструвати зростання рейтингів.

Як пише місцеве видання "Політична Арена Вінниччини", створив  громадське об’єднання "Ми – Вінничани" колишній голова ОДА Валерій Коровій, який фактично керував виборчою кампанією партії Гройсмана на виборах до обласної ради та розглядався основним кандидатом на посаду її голови.

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Після того, як УСГ зробила ставку на іншу особу, Коровій склав депутатський мандат та оголосив про створення ГО. Восени цього року до "Вінничан" приєдналися три народні депутати-мажоритарники з восьми: Геннадій Вацак, Лариса Білозір та Микола Кучер з групи "Довіра". Заявлена мета об’єднання – сприяння залученню інвестицій в економіку області, розвиток її соціальної сфери. Але очевидно, що лише гуманітарними проєктами справа не обмежиться. Із восьми виборчих округів, які були на минулих парламентських виборах, УСГ не контролює жодного", - йдеться у статті. 

Зокрема, у 18 виборчому окрузі впевнено почуває себе близький до "Вінничан" народний депутат від "Батьківщини" Олег Мейдич. У 13-му окрузі був обраний Петро Юрчишин ("За майбутнє"), ще у трьох – представники "Слуги народу" Анатолій Драбовський (12), Максим Пашковський (11) та Ірина Борзова (14). З них лише Борзова, використовуючи, у тому числі, можливості чоловіка – голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, веде активну роботу в окрузі.

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Крім того, до "Вінничан" приєднався колишній мер Вінниці і голова ОДА, депутат Верховної Ради двох скликань Олександр Домбровський. Саме Домбровський заклав ключові точки зростання області і європейських змін у найкомфортнішому місті України, які згодом приписали Гройсману його технологи під час виборчих кампаній у Вінниці. 

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Очевидно, що незабаром у Вінницькій області спробує відновити власні позиції й Петро Порошенко, який небезпідставно вважався у часи свого президентства ключовою фігурою "вінницьких". Попри те, що результат "ЄС" на місцевих виборах був явно незадовільним (13%), партія експрезидента намагатиметься відновити статус Вінниччини як базового для себе регіону, - наголошують автори.

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