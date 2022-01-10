Політична монополія Гройсмана у Вінниці протрималась менше року - ЗМІ

У Вінницькій області похитнулись позиції "Української стратегії Гройсмана", яку очолює колишній мер обласного центру і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Наразі в регіоні сформувалось три політичні сили, які конкурують за підтримку місцевого виборця - громадське об’єднання "Ми – Вінничани", "Українська стратегія Гройсмана" і партія "ЄС", яка на попередніх виборах не змогла продемонструвати зростання рейтингів.

Як пише місцеве видання "Політична Арена Вінниччини", створив громадське об’єднання "Ми – Вінничани" колишній голова ОДА Валерій Коровій, який фактично керував виборчою кампанією партії Гройсмана на виборах до обласної ради та розглядався основним кандидатом на посаду її голови.

Після того, як УСГ зробила ставку на іншу особу, Коровій склав депутатський мандат та оголосив про створення ГО. Восени цього року до "Вінничан" приєдналися три народні депутати-мажоритарники з восьми: Геннадій Вацак, Лариса Білозір та Микола Кучер з групи "Довіра". Заявлена мета об’єднання – сприяння залученню інвестицій в економіку області, розвиток її соціальної сфери. Але очевидно, що лише гуманітарними проєктами справа не обмежиться. Із восьми виборчих округів, які були на минулих парламентських виборах, УСГ не контролює жодного", - йдеться у статті.

Зокрема, у 18 виборчому окрузі впевнено почуває себе близький до "Вінничан" народний депутат від "Батьківщини" Олег Мейдич. У 13-му окрузі був обраний Петро Юрчишин ("За майбутнє"), ще у трьох – представники "Слуги народу" Анатолій Драбовський (12), Максим Пашковський (11) та Ірина Борзова (14). З них лише Борзова, використовуючи, у тому числі, можливості чоловіка – голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, веде активну роботу в окрузі.

Крім того, до "Вінничан" приєднався колишній мер Вінниці і голова ОДА, депутат Верховної Ради двох скликань Олександр Домбровський. Саме Домбровський заклав ключові точки зростання області і європейських змін у найкомфортнішому місті України, які згодом приписали Гройсману його технологи під час виборчих кампаній у Вінниці.

Очевидно, що незабаром у Вінницькій області спробує відновити власні позиції й Петро Порошенко, який небезпідставно вважався у часи свого президентства ключовою фігурою "вінницьких". Попри те, що результат "ЄС" на місцевих виборах був явно незадовільним (13%), партія експрезидента намагатиметься відновити статус Вінниччини як базового для себе регіону, - наголошують автори.