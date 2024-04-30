Політична смерть для тих, хто наважиться: експерт про те, чому Україна не йде на переговори

На думку Гетьмана, ніхто з керівництва України не піде на умови РФ, тому що це буде політичною смертю

Світ зацікавлений в тому, щоб війна в Україні не тривала довго. Проте наразі українські політики не погодяться на переговори, бо вимоги РФ для нашої держави – неприйнятні.

Про це заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, передає "Еспресо".

На думку Гетьмана, переговори щодо завершення війни тривають і зараз, просто вони непублічні, і, ймовірні, не прямі.

"Під час будь-яких війн між країнами, які воюють, перемовини йдуть постійно. Вони неофіційні, але вони все одно відбуваються. Не треба удавати, що ми цього не розуміємо. Не кажу, що в нас відбуваються перемовини з РФ на офіційному рівні, але певні контакти є 100%. Дипломатія для того й потрібна, щоб вона мала напрацьовувати рішення, які потім будуть прийняті. Щоб почався переговорний процес, мають бути підготовчі дії. Тобто зараз це й відбувається", – сказав експерт.

Гетьман не виключає, що зараз ведуться перемовини не тільки між українськими й російськими представниками, але й між американськими й російськими, американськими й китайськими представниками

За словами військового експерта, весь світ зацікавлений в тому, щоб ця війна не тривала довго. Аналітик запевняє, західні партнери дійсно зацікавлені в тому, щоб ми перемогли в цій війні.

"Росіяни вже давно висунули свої умови до нашої країни: щоб ми не були членом НАТО. А головне, що вони кажуть про те, що території які вже їм належать, мають залишитися за РФ. Ну хто з наших політичних керівників піде на такі умови? Важко сказати. Тому що це буде політичною смертю для тих людей, які на це наважаться", – підсумував він.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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