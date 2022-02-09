"Політичне рішення": Кулеба заявив, що Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні

"Політичне рішення": Кулеба заявив, що Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні

Голова МЗС назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю Україні та впевнений, що його можна частково модифікувати.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок зазначив, що Німеччина не має жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в середу, 9 лютого.

"Я чесно сказав: Анналено, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, то воно може бути принаймні частково модифіковано. З цим Анналена поїхала назад", – сказав український міністр.

Нагадаємо, 6 лютого міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про категоричну відмову надавати Україні зброю для оборони від держави-агресорки та заявила, що "хочуть вирішити цей конфлікт мирно".

Після цього Кулеба заявив, що Німеччина неодноразово пояснювала свою позицію щодо непостачання зброї у кризові регіони, однак українська сторона вважає ці пояснення несправедливими.

Анналена Бербок вирушила на прифронтові території України

Читайте також: