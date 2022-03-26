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Політичні та оборонні питання: Україна та США заснували новий формат переговорів

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Політичні та оборонні питання: Україна та США заснували новий формат переговорів

Олексій Резніков / Facebook

Українські міністри зустрічаються з очільником Пентагону Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Україна та США започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. 

"Вперше зустріч у форматі 2+2. З Дмитром Кулебою обговорюємо актуальні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та Україною. Увечері ми також будемо присутні на виступі президента США Байдена, присвяченому війні Росії проти України", - написав Резніков та пообіцяв повідомити деталі згодом. 

Це також підтвердив і очільник МЗС України Дмитро Кулеба. 

Додамо, що українські міністри зустрічаються з очільником Пентагону Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які нині перебувають у Польщі разом із президентом Джо Байденом. 

Нагадаємо, у суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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