"Політичний анекдот": в ОП прокоментували визнання Північною Кореєю терористичних "Л/ДНР"

Подоляк певен, що через певний час КНДР може визнати незалежними російські Бурятію та Тиву.

Радник кервника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "визнання" КНДР псевдореспублік "Л/ДНР" на окупованому Донбасі.

Про це він написав у соцмережах.

Новину про "визнання" диктатором Кім Чен Ином маріонеток Кремля Подоляк назвав "політичним анекдотом".

"Дуже подобаються прості "політичні анекдоти", де традиційну головну роль "дуркА" обов’язково грають російські пропагандисти… Так от, сьогодні ці анекдотичні персонажі активно радіють важливій "зовнішньополітичній перемозі": поки Володимир Путін готується до візиту до нової країни-партнера – Ірану, Північна Корея… визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба будо вщент знищити репутацію "великої РФ", – зіронізував представник ОП.

Подоляк розповів прихильникам "русского міра" погану новину: він певен, що через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива (Тива і Бурятія перебувають у складі РФ. – Ред.).

Нагадаємо, Північна Корея у середу, 13 липня, визнала фейкові угрупування "ДНР" та "ЛНР". У подальшому влада КНДР та терористичні угруповання домовилися про встановлення "дипломатичних контактів".

На це відреагували у Міністерстві закордонних справ України. МЗС рішуче засуджує рішення таке КНДР.

Раніше Україна офіційно оголосила про розірвання дипломатичних відносин із Сирією. Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".