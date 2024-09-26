Політичний розбрат у США загострюється: чому республіканці взялися за розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

Палата представників з руки республіканців почала розслідування візиту президента України Володимира Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії. Цей крок ще більше загострює політичну напругу, яка виникла на тлі підтримки США України у війні проти Росії.

Про це пише Axios.

Розслідування має потенціал посилити вже наявні розбіжності між Зеленським і прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Зокрема, Трамп і його союзники все частіше критикують масштабну підтримку, яку США надають Україні. У той час як Трамп стверджує, що Зеленський користується ситуацією для впливу на американську політику, сам Зеленський назвав Джей Ді Венса, союзника Трампа і противника військової допомоги Україні, "надто радикальним".

На тлі цього розколу, Зеленський висловив сумніви щодо здатності Трампа знайти ефективний спосіб завершити війну.

Також читайте Спікер Джонсон вимагає негайно звільнити Маркарову з посади посла в США

На одному з мітингів Трамп публічно розкритикував Зеленського: "Щоразу, коли він приїжджає в країну, він повертається з 60 мільярдами доларів... він так хоче, щоб вони виграли ці вибори". Це зауваження посилює підозри республіканців щодо можливої політичної вигоди для адміністрації президента Байдена від візиту українського лідера.

Голова Наглядового комітету Джеймс Комер (республіканець від Кентуккі) ініціював розслідування, зокрема щодо використання урядових ресурсів під час візиту Зеленського до Пенсильванії. Він звернувся до Білого дому, Міністерства юстиції та Пентагону з вимогою надати інформацію щодо використання військових літаків США для транспортування Зеленського на Скрентонський завод боєприпасів, а також зустрічі українського президента з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро.

Республіканці також вимагають надати будь-яку внутрішню або зовнішню комунікацію, що стосується візиту, припускаючи, що його могли використати для політичної вигоди віцепрезидентки Камали Гарріс перед майбутніми виборами.

Республіканці Палати представників вже кілька днів висловлюють невдоволення візитом Зеленського, а група з дев’яти республіканців направила запит до Міністерства юстиції та Пентагону з вимогою розслідувати "використання військових активів США та федеральних ресурсів у зв’язку з цим візитом".

Це розслідування є частиною ширшої кампанії проти адміністрації Байдена та його союзників, яка активно розгортається напередодні президентських виборів у 2024 році. Голова Наглядового комітету Комер вже кілька років проводить розслідування щодо сім'ї Байдена, однак Палата представників ще не ініціювала процедуру імпічменту президента.

Видання пише, що розслідування візиту Зеленського — це не лише про використання ресурсів, але і про політичну боротьбу всередині США. Листи від Комера є черговою спробою республіканців дискредитувати адміністрацію Байдена напередодні виборів, поставивши під сумнів її міжнародні рішення.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського і звинуватив його у "брудних випадах". Станом на сьогодні ці висловлювання є найвідвертішою критикою Трампа щодо того, як Зеленський веде війну.

Читайте також: