Politico: Чарльз III у США фактично відповів Трампу: у Конгресі згадав НАТО та Україну

Конгрес США

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу у Конгресі США наголосив на важливості підтримки України та ролі НАТО, фактично кинувши виклик політиці президента Дональд Трамп.

Про це пише Politico

Промова пролунала 28 квітня у Вашингтоні під час державного візиту монарха до США і стала лише другою в історії, коли британський король звертався до американських законодавців.

У своєму виступі Чарльз III підкреслив, що союз США і Великої Британії залишається ключовим для глобальної безпеки, а також закликав до «непохитної рішучості» у підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.

Він також наголосив на важливості НАТО як основи колективної оборони та закликав не піддаватися ізоляціоністським настроям, що вважається завуальованою критикою політики Трампа.

Окремо король згадав принцип стримувань і противаг влади, відсилаючи до історичних документів на кшталт Великої хартії вольностей (Magna Carta), що також сприйняли як натяк на дискусії щодо розширення повноважень президента США.

Попри дипломатичний тон, виступ монарха різко контрастував із підходами адміністрації Трампа до союзників, України та кліматичної політики.

Водночас Чарльз III наголосив на єдності демократичних країн і необхідності спільно протистояти глобальним викликам, підкресливши «унікальність» трансатлантичного союзу.

Промову зустріли оплесками представники обох партій у Конгресі, що стало одним із ключових моментів державного візиту британського монарха до США.

Король Чарльз III прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом. Переговори відбудуться без камер через ризик публічного конфлікту.

Британські чиновники наполягли на закритому форматі зустрічі, адже бояться, що Дональд Трамп почне публічно критикувати дії короля Чарльза, як він зробив це торік в Овальному кабінеті під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Сьогодні король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочав чотириденний державний візит до США. Він став першим від 2007 року.

Очікується, що король зробить заяву після приватних переговорів вже 28 квітня.

