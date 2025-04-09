Politico назвало наступну ціль, яку хоче "фюрер" Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

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На Західних Балканах зростає напруга. Лідери держав регіону та Велика Британія стурбовані тим, що диктатор Росії Володимир Путін скористається цим моментом для подальшого використання розломів у регіоні.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

У вищих ешелонах британського уряду Західні Балкани називають “іншою гарячою точкою”. Лондон наполягає на тому, щоб усі шість держав регіону приєдналися до ЄС, аби захиститись від російського впливу.

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“Інтереси Путіна тут полягають у тому, щоб тримати регіон дестабілізованим. Тримати країни, які складають Західні Балкани, на межі, мати дестабілізоване населення та вести кібер- та гібридну війну”, - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Усі шість західнобалканських держав намагаються стати членами ЄС, що є тривалим процесом. У ньому геополітика може бути настільки ж важливою, як і виконання завдань для приєднання. Вони стикаються зі значними проблемами як усередині країни, так і з сусідами.

Експерти із зовнішньої політики наголошують, що Кремль спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напругою, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, закріпивши інтереси Росії та створивши ще більше проблем на задньому дворі ЄС.

Тим часом Леммі наголошує, Сербія, попри відступ від демократії, зв’язки з Росією та постійну відмову визнати Косово, щиро хоче приєднатися до ЄС. Також британський політик вказує на корупцію та сильний державний контроль в країні. Своєю чергою, протести вказують на незгоду населення із такою політикою.

Загалом, на відміну від інших країн на Балканах, сербське схвалення приєднання до ЄС не виглядає переконливим, і широка підтримка Росії в країні залишається. Процес вступу країни до ЄС може бути ще важчим, якщо країні доведеться визнати Косово.

Тим часом в Косово ситуація дещо інша. В інтерв’ю Politico президентка Вйоса Османі, дала чітко зрозуміти, що у відносинах із Сербією, яку вона описує як “божевільного сусіда-гегемона”, не все добре. Своєю чергою, прем’єр-міністр Альбін Курті давно говорить про реальність “загрози нової війни№, посилаючись на активізацію співпраці Сербії з тим, що Османі називає “трикутником зла”. Йдеться про Росію, Китай та Іран. Вирішальне значення для підтримки крихкого миру мають війська під проводом НАТО з 29 країн, які приєднані до Сил у Косово.

Османі стверджує, що Сербія втрутилася в нещодавні загальні вибори в Косово, а також додає, що “Сербсько-російський гуманітарний центр” на кордоні з Косово насправді є “російським шпигунським центром”; і що Москва втричі збільшила суму, витрачену на дезінформацію на Західних Балканах після вторгнення в Україну.

Вона попереджає, що якщо Путін підбадьориться після переговорів із Україною під керівництвом США, Балкани можуть стати “родючим ґрунтом” для “розповсюдження” цього конфлікту, який може загостритись дуже швидко.

Президент розкритикувала “активне умиротворення” неназваних сторін в ЄС, яких вона розкритикувала за те, що вони продовжують видавати гроші Сербії, незважаючи на напруженість. Косово офіційно подали заявку на приєднання до ЄС в 2022 році, але її досі не визнають п’ять країн-членів.

У Боснії та Герцеговині експрезидента Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного терміну та шестирічної заборони обіймати державні посади за порушення наказів міжнародного посланника миру. Той ухиляється від покарання, відвідуючи то Сербію, то Росію.

Один зі сценаріїв катастрофи, який передбачає колишня біженка, а нині членкиня Палати лордів Великої Британії Армінка Геліч, передбачає, що Додік, який позиціонує себе як “правого серед правих”, може вдатися до заклику до Дональда Трампа визнати незалежність сербів у Боснії та Герцеговині.

За її словами, Захід приділяє занадто мало уваги регіону та вказує на поступове проникнення Росії. Зокрема, через вплив російських державних телеканалів Russia Today і Sputnik, а також пов’язаної з Кремлем Російської православної церкви. Кампанії з дезінформації також ведуться в соціальних мережах.

Науковий співробітник аналітичного центру Henry Jackson Society Гелена Іванова у свою чергу підкреслює, що ЄС не може «дозволити собі втратити» Сербію з огляду на геополітичні обставини, оскільки це може спровокувати хвилю проблем у всьому регіоні.

Іванова та Гелік вказують, що небезпека може стати очевидною для сторонніх раптово, якщо Путіну дозволять добитися свого, але, можливо, лише тоді, коли буде надто пізно.

“Росія не хоче стабільних Балкан, тому що це постійний, нескінченний зубний біль для Заходу, і це цілком влаштовує Росію”, - зазначає Геліч.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свою глобальну тарифну політику “війною зі світом” та розповів, які країни "цілують дупу".

Дата публікації 08:00, 09.04.25 Кількість переглядів 27 Прем'єр Бельгії пройшовся по Путіну й Трампу: РФ влаштувала приниження для ЄС та США