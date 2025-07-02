Politico: Пентагон призупинив постачання Україні певних боєприпасів і ракет для ППО

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон призупинив частину обіцяного постачання протиповітряних ракет та високоточних боєприпасів до України через низький рівень запасів у збройних силах США, повідомляє Politico з посиланням на кілька обізнаних джерел

Рішення було ухвалене на початку червня після внутрішнього перегляду запасів озброєнь політичним керівником Пентагону Елбріджем Колбі, який висловив занепокоєння щодо виснаження арсеналів артилерійських снарядів, ППО‑ракет та високоточної зброї. Заступниця прессекретар Білого дому Анни Келлі наголосила, що рішення ухвалено з врахуванням “інтересів Америки”.

Через це призупинення деякі запити України залишились невиконаними саме в момент, коли країна стикається з одними з найінтенсивніших ракетно‑дронових атак з початку війни.

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на саміті НАТО відбулась на тлі цих рішень. Трамп заявив, що Україна прагне отримати “антиракетні ракети”, але їх важко здобути.

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.