Politico пише про "маленькі тріщини" між США та Україною: у чому полягають розбіжності

Між Україною та Сполученими Штатами виникають "маленькі тріщини" у питаннях як і коли завершити війну з РФ.

Про це йдеться у статті Рolitico.

Публічно між главою Білого дому Джо Байденом і українським президентом Володимиром Зеленським не було розбіжностей. Але на основі розмов із 10 офіційними особами, законодавцями та експертами журналісти виділили нові точки напруги:

диверсія на "Північних потоках" на дні Атлантичного океану;

жорстока, виснажлива оборона Бахмута, якого у Пентагоні називають стратегічно неважливим;

план боротьби за Крим, де російські війська закріпилися за 9 років.

За інформацією видання, численні чиновники адміністрації Байдена почали хвилюватися, що Україна витрачає так багато живої сили та боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати здатність здійснити великий контрнаступ навесні.

"Звичайно, я не хочу принижувати ту величезну роботу, яку українські солдати та лідери доклали для захисту Бахмута — але я вважаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне та оперативне значення", — сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Що стосується вибуху на "Північних потоках", то представники американської розвідки не вірять, що Зеленський чи його команда були причетні до диверсії.

"Але адміністрація Байдена дала сигнал Києву — подібно до того, як це було зроблено, коли минулого року в Москві вибухнула замінована машина і було вбито доньку відомого російського націоналіста (Дар'ю Дугіну. – Ред.), — що певні акти насильства за межами України не допускатимуться", — йдеться у статті. Зазначимо, що українська сторона офіційно заперечує свою причетність до інциденту з Дугіною.

За інформацією журналістів, у США інколи лунають "нарікання на постійні прохання (про посилення поставок зброї. – Ред.) та, часом, відсутність належної вдячності Зеленського".

Ще однією "тріщиною" є відмова США надати далекобійні ракети ATACMS. Вашингтон не надав ці ракети великої дальності, тому що в арсеналі Америки їх мало. Існує також побоювання, що Україна може завдати ударів по віддалених російських цілях, потенційно посиливши війну.

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Крім того, офіційні особи Білого дому були стривожені, коли New York Times оприлюднила історію, що Пентагон блокував адміністрацію Байдена від обміну доказами можливих військових злочинів Росії з Міжнародним кримінальним судом.

Також США нібито дали зрозуміти Києву, що вони не можуть нескінченно фінансувати Україну на такому рівні, як зараз.

Більше того, Пентагон висловлює сумніви в тому, що українські сили, незважаючи на те, що вони озброєні сучасною західною зброєю, зможуть витіснити Росію з Криму.

Адміністрація Байдена офіційно заявила, що альянс між Сполученими Штатами — та їхніми союзниками — та Києвом залишається міцним і що він триватиме, доки вирує війна.

"Я бачу невеликі тріщини, але вони існували з точками розбіжностей і різними поглядами між США та Україною навіть до великого лютневого вторгнення та з того часу", — каже Шелбі Мегід, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради. "Зеленський раніше робив різкі зауваження на адресу США, і Білий дім висловлював незгоду з ним — публічно та приватно — щодо конкретних аспектів, але це не змінило загальну підтримку та партнерство США".

Раніше у розвідці США заявили про високі ризики прямого конфлікту Росії з НАТО.

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