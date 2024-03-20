Politico: після Орбана Словаччина – наступний "головний біль" ЄС у сфері верховенства права

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стає проблемою для Євросоюзу. Правляча коаліція Словаччини "забирає сторінки з підручника" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли йдеться про неліберальні погляди – від спроб контролювати суспільні ЗМІ до скасування спеціальної прокуратури і пропаганди Росії.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

В середу, 20 березня, за наказом прем'єр-міністра Роберта Фіцо буде закрито спеціальну прокуратуру Словаччини, яка займалася серйозними корупційними справами, багато з яких стосувалися членів парламенту або близьких бізнес-партнерів самого Фіцо.

"Фіцо намагається створити мафіозну державу... головною метою якої є збереження функціонування піраміди влади", – сказав Міхал Вашечка, політичний аналітик Братиславського інституту політики.

Цей крок викликав обурення в Брюсселі, оскільки високопосадовці Євросоюзу висловили своє занепокоєння з приводу порушення верховенства закону.

Виконавча влада ЄС перебуває під дедалі більшим тиском з боку Європарламенту, який вимагає проявити твердість у питаннях верховенства закону після рішення розблокувати мільярди коштів, призначених для Угорщини, які було заморожено через побоювання з приводу незалежності судової системи.

Парламент подав судовий позов у зв’язку з цим рішенням, заявивши, що Єврокомісія порушила свої зобов’язання щодо забезпечення того, щоб гроші платників податків не використовувалися не за призначенням.

Віцепрезидент Європарламенту Мартін Гойсік вважає, що Комісія серйозно поставиться до ситуації в Словаччині.

"Комісія набагато схильніша не повторювати помилок, які сталися в Угорщині щодо ситуації, яку надто довго терпіли і дозволили Орбану роздмухати", – сказав він.

"Орбан уже давно є скалкою в боці ЄС", – пише Politico.

Прем'єр-міністр-євроскептик Віктор Орбан був втягнутий у боротьбу з Брюсселем за низку питань, зокрема корупцію, порушення незалежності судової влади, обмеження академічних свобод; закон про "захист дітей", який багато хто розглядає як гомофобний; поводження з біженцями; обмеження свободи ЗМІ.

Це спонукало комісію заморозити мільярди ЄС, призначені для Будапешта. Зараз є занепокоєння, що Словаччина може бути наступною.

Також читайте Політичний легіон Росії у ЄС: чому Фіцо у Словаччині вважають маріонеткою Кремля

"Ми ведемо обговорення середньострокового бюджету. Ми не можемо підірвати внутрішню впевненість держав-членів, що ми погано дбаємо (про фінанси – ред.). І ми не охоронці їхніх грошей. І це надзвичайно наївно з боку Фіцо вірити, що йому все зійде з рук", – сказав віцепрезидент Європарламенту Мартін Гойсік.

Він також попередив, що якщо уряд Фіцо продовжить неліберальний шлях, Словаччина може ризикувати втратити доступ до фондів Євросоюзу.

Головною метою прем'єр-міністра Роберта Фіцо після повернення до влади було закриття спеціальної прокуратури.

Розслідування офісу, яке було відкрито 2004 року, призвело до численних вироків у резонансних справах про корупцію, багато з яких були пов’язані з правлячою партією Фіцо Smer під час його попередніх термінів прем’єр-міністра.

Наприкінці лютого Конституційний суд Словаччини призупинив частину реформи кримінального кодексу Фіцо, яка пом’якшила покарання за корупцію та скоротила термін давності для серйозних злочинів, як-от зґвалтування.

Реформа кримінального кодексу Фіцо викликала масові протести по всій країні та розлютила опозицію.

За словами генерального прокурора Даніеля Ліпшича, Фіцо зараз зосереджений на позиціонуванні своїх людей у ключових інституціях – так само, як це зробив Орбан в Угорщині.

Наступним кроком можуть стати медіа Словаччини. Уряд Фіцо припинив спілкування з чотирма вітчизняними ЗМІ незабаром після приходу до влади, назвавши їх "ворожими" та "недостатньо об’єктивними".

Натомість Роберто Фіцо надає перевагу проросійським ЗМІ, як-от Hlavné správy, які поширюють наративи Кремля. Він також критикував суспільне радіо та телебачення Словаччини (RTVS) за невиконання своїх зобов’язань і закликав до зміни його керівництва.

Ситуація загострилася в березні, коли міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова оголосила про проєкт закону, згідно з яким RTVS буде закрито та замінено новим органом під назвою Словацьке телебачення і радіо (STaR), яким керуватимуть політичні призначенці.

Це викликало різку критику з боку правозахисних груп, журналістів та опозиції.

Цієї суботи словаки збираються на виборчі дільниці, щоб обрати нового президента країни. Ймовірно, другий тур між двома найкращими кандидатами відбудеться 6 квітня. Чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова вдруге балотуватися не буде.

Також читайте Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду прем'єра Фіцо

Хоча роль президента в Словаччині переважно церемоніальна, Зузана Чапутова була важливим буфером проти деяких суперечливих рішень, ухвалених урядом Фіцо.

Проте цей буфер може незабаром більше не існувати, оскільки спікер парламенту Словаччини і права рука Фіцо – Петер Пеллегріні – є фаворитом на посаду наступного президента.

"Він (Пеллегріні – ред.) не визнає балансу сил. І оскільки він також є частиною цієї правлячої коаліції, ми ніколи не могли очікувати, що він звернеться до Конституційного суду чи будь-кого з будь-яких спірних питань. Він просто буде свого роду листоношею: він збирається підписувати речі та їздити за кордон", –- прокоментував колишній прем’єр-міністр Людовіт Одор.

За його словами, президентські вибори є ключовими для майбутнього напрямку розвитку країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив про "відсутність" війни в Києві.

Читайте також провідні новини дня: