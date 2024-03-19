Politico: Україна готується стати членом ЄС, але Брюссель утримується від публічних заяв – яка причина

Євросоюз готується до членства України у блоці. Проте Брюссель не хоче публічно говорити про це багато на тлі протестів фермерів.

Про це пише Politico.

Фермери кажуть, що вони "застрягли" в програшній битві через конкуренцію з дешевим імпортом з-за меж блоку, багато з якого надходить і з України. Вони також кажуть, що їх шокують вищі за норму ціни на пальне, а також екологічні норми Брюсселя.

"Тож наразі європейські лідери йдуть на поступки, щоб розгнівані фермери були задоволені, водночас зводячи розмови про розширення Євросоюзу до мінімуму, особливо коли до виборів залишилось лише три місяці", - пише видання.

А деякі офіційні особи ЄС сказали Politico, що вони воліли б тримати в таємниці роботу з підготовки до остаточної інтеграції України, Молдови та ряду країн Західних Балкан – особливо про побічні ефекти, які це матиме для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення - ред.) перед європейськими виборами", - сказав анонімно чиновник ЄС.

Тим не менш, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати блок для України. У своїй промові про стан Союзу у вересні минулого року фон дер Ляєн сказала, що це питання потрібно вирішити "сьогодні, якщо ми хочемо бути готовими до завтра. Настав час для Європи знову подумати масштабно та створити свою власну долю".

Україна стане найбільшою територією блоку ЄС. Зважаючи на кількість населення, Київ мав би значний вплив у Європарламенті та Раді ЄС.

"Україна, коли стане членом ЄС, матиме один із найнижчих ВВП. Це створило б серйозне навантаження на політику згуртованості блоку – фінансування, яке тече з багатших регіонів у бідніші. Відповідно до внутрішньої записки Ради ЄС минулої осені, інтеграція України в блок може означати, що протягом семи років до країни надходитиме близько 186 мільярдів євро коштів ЄС", - пише видання.

Майбутнє розширення означатиме, що всім нинішнім країнам ЄС "доведеться платити більше і отримувати менше", йдеться в документі.

Євросоюз вирішив, що підготовка до остаточної інтеграції України, Молдови, Грузії та шести країн Західних Балкан "має здійснюватися всередині, а не на очах громадськості".

"Зрештою, прийняти нових членів ЄС без внутрішньоєвропейських реформ неможливо. Це не те, що хочуть почути європейські фермери, які приїдуть до Брюсселя на черговий раунд протестів під час зустрічі 27 глав урядів ЄС у Брюсселі цього четверга", - сказав Кай-Олаф Ланг з аналітичного центру Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки.

Коли європейські лідери зустрінуться цього тижня, щоб обговорити розширення – серед іншого – на своєму саміті, вони майже не торкнуться свого внутрішнього домашнього завдання щодо розширення.

Лідери ЄС збираються просто "підвести підсумки" того, що потрібно зробити, згідно з останнім проєктом висновків зустрічі, з яким ознайомилося Politico.

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"Ті, хто виступає за розширення, можуть побоюватися, що вони розпочнуть дебати про реформи… які можуть мобілізувати супротивників розширення ЄС", – сказав Ланг, маючи на увазі Угорщину.

Угорщина заблокувала розмови про підтримку ЄС України в обмін на розморожування готівки. Лише коли прем’єр-міністр Віктор Орбан покинув залу під час засідання Ради ЄС у грудні, 26 інших лідерів змогли зробити кроки щодо початкових кроків щодо вступу України.

Але справжні дебати мають відбутися після європейських виборів, кажуть дипломати та офіційні особи.

Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний наступної Єврокомісії, зокрема, внутрішньоєвропейську реформу.

Очікується, що Польща, яка перейме ротаційне головування в Раді ЄС 2025 року, почне закладати основу для розширення.

"У нас є час. Це не те, що Україна завтра приєднається до ЄС", - сказав інший європейський дипломат.

Нагадаємо, Україна виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Володимир Зеленський натякнув, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже до літа.

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