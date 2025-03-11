Політика Трампа щодо України розгортається за розробленим рік тому планом – The Telegraph

Усе – від суперечки в Овальному кабінеті до зближення з Москвою – є частиною плану, написаного американським генералом у відставці минулого року.

Рішення США призупинити постачання зброї та допомогу Україні, а також словесна перепалка президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі викликали зрозуміле обурення серед західних союзників. Але все це і не тільки могло бути спланованим ще рік тому.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Тактика Трампа, спрямована на те, щоб підпорядкувати Україну та змусити її почати мирні переговори, відповідає ретельному плану, написаному та опублікованому минулого літа спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Келлог писав, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано, щоб змусити Київ розпочати переговори.

Видання опублікувало зміст плану під назвою "Як зовнішня політика America First зменшила ризики від Росії під час адміністрації Трампа", та описало, як цей план реалізується.

Час зупинити вбивства

Що вказано у плані

США планують досягти припинення вогню і врегулювання конфлікту між Україною та Росією шляхом переговорів. Вашингтон продовжить озброювати Київ та зміцнювати його оборону, однак майбутня військова допомога вимагатиме від України участі у мирних переговорах із Росією.

Що відбувається насправді

Ця частина плану була втілена в життя фактично саме так, як і писав Келлог. Трамп розпочав мирні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім запросив за стіл переговорів Зеленського.

Зброя надходила до України, допоки держава та США виробляли угоду щодо мінералів. Але після словесної перепалки в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського у неготовності припинити війну. Згодом американці припинили постачання зброї до України та надання розвідувальних даних.

Видання звернуло увагу, що минулого тижня сам Келлог висловився про скорочення постачань зброї та розвідданих як про "удар мула по носі палицею".

Жодного членства в НАТО

Що вказано у плані

Для того, аби переконати Путіна долучитися до мирних переговорів, на той момент президент США Джон Байден та інші лідери НАТО мають запропонувати відкласти членство України в Альянсі на тривалий період в обмін на всеосяжну та перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки.

Що відбувається насправді

США зробили цю поступку Росії ще до переговорів Путіна із Трампом. На зустрічі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Гегсет заявив: "Сполучені Штати не вірять, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів".

Суверенітет України

Що вказано у плані

Україну не проситимуть відмовитися від цілі повернути всі свої території, але держава погодиться застосувати дипломатію, а не силу, і прорив не відбудеться до того, як Путін залишить посаду президента Росії.

Що відбувається насправді

Також читайте Трамп заявив, що Україна може перестати існувати

Ця ситуація розгортається у чіткій відповідності з планом Келлога. Чиновники США один за одним виступили з заявами про те, що Україна повинна поступитися своїми територіями на користь Росії як платою за мир.

Санкції проти Росії

Що вказано у плані

США та їхні союзники зобов'язуються повністю скасувати антиросійські санкції та нормалізувати відносини з Москвою тільки після того, як вона підпише прийнятну для України мирну угоду.

Що відбувається насправді

За лаштунками американські посадовці закликають союзників скласти плани щодо пом'якшення санкцій проти Росії, щойно припиняться бойові дії. За даними Reuters, США вже обмірковують, наскільки швидко зняти санкційні обмеження з низки російських організацій та осіб.

Довгострокова безпека

Що вказано у плані

США могли б реалізувати узгоджену угоду з умовами, що відповідають їхнім інтересам та інтересам України. Частина угоди повинна містити положення, якими встановлюється довгострокова архітектура безпеки для оборони України.

Що відбувається насправді

Багато хто вважає, що цей пункт – обіцянка озброїти Україну, якщо Росія не зможе домовитися або не виконає умови будь-якої можливої угоди. Пункт також передбачає низку гарантій безпеки, які, однак, Вашингтон не пропонував Києву.

До слова, на думку журналіста Віталія Портникова, Трамп тисне на Україну, щоб замаскувати свою нездатність тиснути на Росію і Путіна.