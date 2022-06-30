Політика “відкритих дверей”: Трюдо розповів, яка країна може претендувати на членство у НАТО

Політика “відкритих дверей”: Трюдо розповів, яка країна може претендувати на членство у НАТО

Будь-яка європейська країна, яка віддана спільним демократичним цінностям, може претендувати на членство у НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Канада підтримує політику “відкритих дверей” НАТО для будь-якої європейської держави, спроможної виконувати вимоги членства, такі як: захист демократії та внесок до колективної оборони Альянсу”, - сказав Трюдо.

Канада підтримує набуття Швецією та Фінляндією членства у НАТО та зробить все можливе для якомога швидшої ратифікації цього рішення.

“Як близький друг та безпековий партнер, Канада підтримуватиме Швецію та Фінляндію під час процесу набуття членства, в тому числі у питанні загроз для їх безпеки. Важливо, аби усі члени НАТО швидко діяли для завершення цього процесу, аби обмежити можливості втручання супротивників”, - зауважив глава канадського уряду.

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Канада повністю впевнена у спроможності Фінляндії та Швеції швидко й ефективно інтегруватися у НАТО та долучитися до колективної оборони Альянсу”.

“Їх членство зробить НАТО сильнішим”, - резюмував він.

Раніше Канада заявила про суттєве розширення обмежувальних заходів проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до обох країн чутливих технологій та припинивши товарообмін предметами розкоші. Під канадські санкції потрапили також 15 українських колаборантів і 65 фізичних та юридичних осіб з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

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