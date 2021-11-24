Політикам потрібно припинити маніпуляції та об’єднатися для захисту України, — Ігор Палиця

Палиця звернувся до всіх політичних сил із закликом припинити маніпуляції заради рейтингів.

Українська армія стала набагато потужнішою з минулого вторгнення Росії в 2014 році. Однак виклики, які стоять сьогодні перед Україною, є набагато серйознішими, ніж тоді.

Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця.

"Перед нами стоять набагато серйозніші виклики, ніж у 2014 році. По-перше, це дефіцит вугілля, газу та електроенергії, який штучно створила Росія в Україні та світі. По-друге, це дестабілізація внутрішньо-політичної ситуації, якою активно займаються проросійські сили. Їхні рейтинги стрімко тануть, як і шанси знову отримати владу через вибори. Тому вони готові на все. Третій виклик — це міграційна криза в Білорусі, яку Росія використовує як зброю для відволікання уваги ЄС. Але головне — країну роздирають протиріччя, тому що лідери думок готуються до майбутніх виборів", — зазначив народний депутат.

Ігор Палиця звернувся до всіх політичних сил із закликом припинити маніпуляції заради рейтингів та об’єднатися перед викликами, із якими стикнулася Україна.

"Я хочу звернутися до всіх політичних сил в Україні. Досить спекуляцій та маніпуляцій! Зараз нам потрібно об’єднатися, щоб дати гідну відповідь не лише на кордоні, але й усім викликам усередині країни", — заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ".