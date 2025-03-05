Політолог оцінив реакцію Трампа на заяву Зеленського: що буде з військовою допомогою Україні

Фахівець висловив стриманий оптимізм.
Як зазначив політолог Ігор Рейтерович, реакція президента США Дональда Трампа на повідомлення українського лідера Володимира Зеленського напередодні виглядає як те, що конфлікт, принаймні станом на сьогодні, вичерпано, і сторони готові до продовження співпраці. Для нас це головний результат, і він є позитивним.
Про це сказав політолог Ігор Рейтерович в ефірі "Радіо Свобода".
"Дуже прикметно, що він нічого не казав окремо чи конкретно про призупинення військової допомоги Україні, тому сподіваємося, що і це питання для нас в найближчі, можливо, навіть не дні, а години буде вирішене позитивно", – підкреслює Рейтерович.
Є надія, додає він, що це був епізод, і ситуація нормалізується.
"А якщо підсумувати так взагалі коротко, то ми фактично повертаємося до того, з чого починали. Зараз на перший план знову вийде ця угода про корисні копалини. Я думаю, що вона так чи інакше буде підписана", – зазначив він.
Ймовірно, це робитимуть не перші особи держави, а представники урядів України та США. Потім президенти зможуть озвучити факт підписання, а після цього – розпочати перемовини, які стосуватимуться завершення російсько-української війни.
Рейтерович додає, що фактично від дня інавгурації Трампа 20 січня жодних серйозних кроків в напрямку завершення війни не було зроблено. Ми повернулися на вихідні позиції й починатимемо цей шлях від самого початку.
Ми вже писали про те, що конфлікт між Києвом та Вашингтоном може змінити хід війни. Що буде далі – компроміс, ізоляція чи нова стратегія розповіли експерти.
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