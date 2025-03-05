Політолог оцінив реакцію Трампа на заяву Зеленського: що буде з військовою допомогою Україні

Як зазначив політолог Ігор Рейтерович, реакція президента США Дональда Трампа на повідомлення українського лідера Володимира Зеленського напередодні виглядає як те, що конфлікт, принаймні станом на сьогодні, вичерпано, і сторони готові до продовження співпраці. Для нас це головний результат, і він є позитивним.

Про це сказав політолог Ігор Рейтерович в ефірі "Радіо Свобода".

"Дуже прикметно, що він нічого не казав окремо чи конкретно про призупинення військової допомоги Україні, тому сподіваємося, що і це питання для нас в найближчі, можливо, навіть не дні, а години буде вирішене позитивно", – підкреслює Рейтерович.

Є надія, додає він, що це був епізод, і ситуація нормалізується.

"А якщо підсумувати так взагалі коротко, то ми фактично повертаємося до того, з чого починали. Зараз на перший план знову вийде ця угода про корисні копалини. Я думаю, що вона так чи інакше буде підписана", – зазначив він.

Ймовірно, це робитимуть не перші особи держави, а представники урядів України та США. Потім президенти зможуть озвучити факт підписання, а після цього – розпочати перемовини, які стосуватимуться завершення російсько-української війни.

Рейтерович додає, що фактично від дня інавгурації Трампа 20 січня жодних серйозних кроків в напрямку завершення війни не було зроблено. Ми повернулися на вихідні позиції й починатимемо цей шлях від самого початку.

Ми вже писали про те, що конфлікт між Києвом та Вашингтоном може змінити хід війни. Що буде далі – компроміс, ізоляція чи нова стратегія розповіли експерти.

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