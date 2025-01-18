Політолог пояснив, чи може договір про "стратегічне партнерство" між Іраном та РФ вплинути на війну в Україні

Кремль намагається показати, що у нього та Ірану є серйозний вплив на Близькому Сході.

Російський диктатор Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", але це жодним чином не вплине на війну РФ проти України.

Таку думку в етері РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній.

"Давайте так, це чудова новина, нехай підписують. Ну все чим міг допомогти Іран, він допоміг у цьому", - сказав Загородній.

Він зазначив, що Кремль намагається показати, що у нього та Ірану є серйозний вплив на Близькому Сході, щоб погрожувати Ізраїлю, який "випереджає" росіян з Сирії.

"Тому я не думаю, що якось це вплине на хід бойових дій. Тому що їм (росіянам - ред.) більше допомагає Північна Корея. Але чи зможе щось там розторговувати Путін? Ну це такий шантаж Трампа", - зазначив експерт.

На його думку, "внутрішньо вони вже давно готові довбати по Ірану і проводити там вже військову операцію, щоб у нього не було ядерної зброї".

"Це прямий виклик Трампу, і це дуже добре. Путін бикує. Ну бикуйте далі. Хай підписують. Слід побажати великих їм успіхів на шляху до безодні", - додав Загородній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран у стратегічному договорі з РФ відмовився визнавати окуповані території України російськими.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден обговорив сценарії ударів по ядерних об'єктах Ірану.

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