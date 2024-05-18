Політолог пояснив, чому Китай буде й надалі підтримувати Путіна

Російські загарбники бідкаються на щоденні прольоти дальнобійних безпілотників. Зокрема нещодавно потужні вибухи лунали в окупованому Криму. Відомо про влучання по аеродрому у Бельбеку. На тлі всіх цих подій російський диктатор Путін поїхав до Китаю.

Успішні атаки дронів по російських обʼєктах припали на час візиту Путіна до Китаю і могли істотно зіпсувати переговори між сторонами, вважають військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Борис Тизенгаузен, інформує 24 канал.

Крім влучань по військовим обʼєктам, 17 травня у Севастополі було влучання у підстанцію, яку ремонтували понад добу. Місцевий гауляйтера заявив, що в підстанцію влучив тільки осколок, але при цьому без світла залишилися два великі міста на півострові. Це сталося одразу після того, як аварійні відключення почалися по всій Україні.

Політтехнолог Тизенгаузен заявив, що росіяни зловтішалися через відключення світла в Україні, але невдовзі жителі Криму відчули це вже на собі.

"Зараз росіяни хіба що можуть радіти, що по Україні також прилітає. Це висновок війни Путіна. Не те, що Росія кудись просунулася, а радість від того, що сирени звучать не тільки в них, але й в Україні", - заявив він.

Завжди цікаво читати, як подають такі зустрічі китайські інформагентства. У цьому випадку вони написали все дуже пафосно та красиво. Але цікаво було дізнатися, що всіх, хто прибув у Пекін одразу поділили на касти та роздали відповідні значки. Навіть з цього видно, яке насправді ставлення було до російської делегації.

"Ті, хто із золотими значками можуть сідати за стіл, зі срібними – збоку, а всі інші в автобусі з пресою", – зауважив Борис Тизенгаузен.

Тож не варто недооцінювати цю зустріч, хоча й відчутних перемог від неї Путін не отримав. Його ідею з будівництвом найбільшого газопроводу "Сила Сибіру-2" так ніхто і не розвинув. У диктатора серйозні проблеми на цьому ринку, "Газпром" зазнає збитків, а запускати "Силу Сибіру" Сі Цзіньпін не поспішає.

"Мені здається, головна тема їхньої розмови – як допомогти один одному обходити санкції. Це ключове питання", – підкреслив Тизенгаузен.

Олександр Мусієнко погодився, що у розмові між Сі Цзіньпін і Путіним економічна тема була ключовою. Адже варто розуміти, що Китай не припинить постачати Росії товари. Провідні ЗМІ також підтвердили, що співпраця сторін продовжиться, ймовірно, вони навіть спільно готуються продовжувати війну.

Ще один важливий момент полягає в тому, як російська пропаганда подала цю зустріч. У пресрелізах найперше мовилось про те, що Росія підтримала й подякувала Китаю за пропозиції щодо врегулювання "кризи" в Україні. Дивно, що вони не написали про так звану "сво".

"А наступним пунктом згадали те, що Китай погоджується з тим, що жодна зі сторін, натякаючи на НАТО, не може підтримувати війну, постачаючи зброю в Україну", – зауважив Олександр Мусієнко.

Також Путін заявив, що його влаштовує "мирний план" Пекіна. Це потрібно окупантам, щоб мати хоч якусь альтернативу перед Глобальним самітом миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Вони покажуть, що їх нібито підтримує Китай, який є серйозним гравцем на політичній арені.

Наразі тиск, який йде з Вашингтона, ще не змусив Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо підтримки Росії. Ймовірно, він буде з країною-агресоркою доти, доки не стане зрозуміло, що фронт закріпився на певній лінії.

"Тобто, щоб і Росія не перемогла й не вийшла із залежності Китаю, і щоб Захід не зміг оголосити про перемогу", – підкреслив Олександр Мусієнко.

"Вісь зла чи "клуб диктаторів" – називайте як завгодно – вони прекрасно розуміють, що поодинці їх просто знищать. Тому Сі ніколи не кине Путіна. Якби Росія була сама, або Китай приєднався до санкцій, то російській економіці одразу настав би кінець", – додав Тизенгаузен.

Те саме стосується КНДР, Ірану, які б не вижили без допомоги Росії. Ці країни це чудово розуміють. Тому навряд чи Китай відмовиться від співпраці з країною-агресоркою, від якої може отримати чимало економічних вигод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін та Сі Цзіньпін намагаються "проштовхнути" свою ідею закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що США назвали неприйнятними, що Китай допомагає Путіну вести війну проти України.

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