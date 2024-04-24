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Політолог пояснив, чому Китаю зараз вигідно підтримувати Росію

Політолог пояснив, чому Китаю зараз вигідно підтримувати Росію

Навіщо Китай підтримує Росію / Фото: Associated Press

Росія виступає. у ролі "піддослідного кролика" і за безцінь продає Пекіну свої ресурси.

Китай відправить на саміт до Швейцарії щонайбільше свого спеціального представника, який, ймовірно, буде не учасником процесу, а "наглядачем".

Таку думку висловив політолог Олег Лісний, інформує 24 канал.

Він заявив, що Росія намагається вмовити Китай взагалі не брати жодної участі у саміті.

На думку політолога, Китай відіграє роль "троянського коня", і поки невідомо, на чий стороні він грає.

Водночас у Пекіні готують паралельну мирну ініціативу, в якій має бути присутня Україна та Росія.

"Логіка Формули миру не передбачає участі Росії у переговорному треку. Тільки тоді, коли світ ухвалить рішення про фіксацію завершення війни, тоді Росія з'явиться, щоб підписати свою капітуляцію", – наголосив політолог.

Він зазначив, що Китаю зараз вигідно підтримувати Росію, оскільки він отримує російські ресурси за безцінь.

Крім того, Москва відіграє для Пекіна "піддослідного кролика", який веде боротьбу з країнами Заходу. Китай на прикладі Росії дивиться, як далеко можна заходити у питанні конфронтації з країнами Заходу, але при цьому не постраждати.

"Росія і Китай – в одному таборі, який намагається протистояти Заходу. Саме тому Пекін не хоче, щоб Росія отримала нищівну поразку, адже це буде сигналом для всього світу, що Захід сильніше, а Китай цього не хоче", – пояснив політолог.

Однак Пекін все ж таки дає сигнали Європі та США, коли, наприклад, відмовляється проводити в юанях певні банківські операції з Росією.

"Китай демонструє Заходу, що є прогнозованим та готовий до конструктивного діалогу. Китайська економіка зараз переживає не найкращі часи, а тому ринок США та Європи є дуже важливий для КНР", – підкреслив Олег Лісний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї окреслили свою позицію щодо "українського питання".

Крім того, ми раніше інформували, що голова Держдепу США Ентоні Блінкен відвідає Китай, де обговорить підтримку РФ Пекіном.

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