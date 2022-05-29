Політолог пояснив, чому Макрон та Шольц продовжують говорити з Путіним

Політолог пояснив, чому Макрон та Шольц продовжують говорити з Путіним

За його словами, ці європейські лідери абсолютно не здатні зрозуміти логіку конфлікту.

Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон продовжують телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

Експерт зазначає, що європейські лідери просто не розуміють логіку конфлікту, оскільки вони звикли, що конфліктів не буває в Європі, в котрих одна сторона хоче іншу знищити.

Він також наголомив, що для таких політиків кожен конфлікт є наслідком якогось непорозуміння, а тому його можна припинити тільки тим, що почнеться більш активний діалог.

"Вони не розуміють, що ця війна Путіна сталася не через те, що з Росією занадато мало говорили, а навпаки – через те, що з Росією занадто багато говорили, занадто багато їй дозволяли робити, і занадто толерантно ставилися до порушень міжнародного права і до злочинів з боку Росії", - говорить політолог.

Він наголосив, що будь-яка пропозиція діалогу з Путіним – це фактично посилення його позицій.

Нагадаємо, Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським.

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