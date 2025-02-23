Політолог пояснив, чому Трамп намагається "прогнути" Україну

Попри тиск позиції Києва набагато сильніші, аніж вони були у 2022 році.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чинить тиск на українське керівництво, але у Києві не хочуть поступатися, тому між країнами назріває конфлікт.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політтехнолог Тарас Загородній.

Він заявив, що спроби Трампа тиснути на Україну не принесуть бажаного для Вашингтона результату. Разом з тим Трамп не готовий виконувати вимоги Кремля щодо закінчення російської агресії проти України, тому між Москвою та Вашингтоном також росте напруженість.

Загородній нагадав, що російський диктат Путін знову почав говорити про "Орешник", що означає, що він незадоволений тим, що не може домовитися зі Сполученими Штатами.

"Якби вона була, то Путін би не був би таким незадоволеним", - зазначив він.

Крім того, у Москві не хочуть, щоб в Україні були розташовані миротворці, що було ідеєю Трампа, тому тут також має місце конфлікт між США та РФ.

Дональд Трамп також намагається тиснути на Україну, але позиції Києва набагато сильніші, аніж вони були у 2022 році.

"Більш того, Україні ніхто не забороняє бити по території Росії. Допомога не зупинена, старлінки працюють", - зазначив Загородній.

Трамп думав, що Україна є "слабкою ланкою", але тут він прорахувався. Спочатку Білий дім намагався домогтися виборів в Україну попри продовження військових дій, але це викликало зворотну реакцію як у Києві, так і в самих США. Наразі республіканці та демократи розуміють, що це не спрацює.

"Якщо Захід хоче виборів - нехай надає ресурси. Якщо ресурсів немає, тоді не варто і вимагати проведення виборів", - заявив експерт.

Разом з тим політолог закликав не піддаватися антиамериканській істерії.

"США - стратегічний союзник України. Ми маємо будувати з ними відносини, а не звинувачувати їх у всіх проблемах", - заявив Загородній.

Він висловив впевненість, що попри жорсткі заяви, у команди Трампа немає намірів "здавати" Україну росіянам.

Загородний вважає, що наразі ситуація є нормальною для переговорів і не варто драматизувати.

"Американці є нашим стратегічним союзником, ми повинні будувати з ними відносини, а не кричати, що вони в чомусь винні", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що дипломат назвав причини, чому змінилася риторика Трампа щодо України.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії.

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