Політолог пояснив, навіщо Орбан збирається відвідати Київ

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан намагається втримати вплив своєї країни у Європарламенті та Єврокомісії під час головування в Раді ЄС, яке почнеться вже з 1 липня.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст, політолог Віталій Портников.

Він заявив, що у деяких ЗМІ зʼявилася інформація, що після початку головування Угорщини у Раді ЄС Віктор Орбан планує свій перший візит до Києва.

"При тому, що він досі сюди не приїздив. Його тут не було жодного разу після великого нападу. А в Москві він перед великим нападом був, пам'ятаєте? А чому це так? А тому, що, якщо Віктор Орбан не встигне застрибнути у цей човен, то тоді Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, - ред.) не візьме його партію у свою фракцію в Європарламенті. А якщо вона не візьме його партію, то Угорщина не зможе отримати ніяких посад у комітетах Європарламенту і в Єврокомісії", - пояснив журналіст.

Журналіст пояснив, що таким чином Орбан намагається втримати вплив країни у Європарламенті та Єврокомісії.

"Хто зараз комісар з розширення Євросоюзу? Угорський політик. Відповідно, Орбану не хочеться втрачати такі позиції. Тому він зараз просто сидить і пакує валізи, що там влізе, що не влізе, може туди фотографію Зеленського покласти, може дружини. Біситься, але їде. Це означає, що зі всіма вимогами Угорщини щодо вступу України в ЄС теж можна буде так працювати", - резюмував Портников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина заявила про права на усе Закарпаття та вимагає визнати його "традиційно угорським".

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю.

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