Політолог пояснив, навіщо пропаганда Путіна поширює тези про "перемогу у СВО".

У російських засобах масової пропаганди останніми днями почали поширювати тези про те, що нібито РФ "досягла цілей СВО" та "перемогла" Україну у війні. Зокрема було проведено "семінар" для віце-губернаторів, який організувала адміністрація російського диктатора Путіна, на якому обговорювався "образ перемоги у СВО".

Політичний експерт Тарас Загородній заявив, що такі дії росіян направлені на українців, щоб спробувати відвернути увагу, передає РБК-Україна.

"Росіяни не можуть швидко зупинити свою військову машину, навіть якщо завтра зупинять війну. Путін не досягнув фактично нічого що того, що хотів. Україна залишається мілітаризованою злою державою, яка буде працювати над помстою Росії, буде працювати над розпадом Росії, тому що це питання нашого виживання. Цей процес буде", - каже Загородній.

Політолог зазначив, що у ворога наразі сильно розгойдана військова економіка, щобільше, Путін підписав для цього рекордний бюджет. Саме тому це все буде важко зупинити.

"Це як їхати в автомобілі і різко загальмувати, і якщо немає паска безпеки, ти вилітаєш через лобове скло. Це означає, що все одно якась наступна війна повинна відбуватися. Це або НАТО — Естонія, Литва, Латвія — або Грузія та Вірменія. Тому я не вірю в те, що вони пишуть, це дезінформаційна кампанія", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО прокоментували заяви Путіна про готовність до миру.

Крім того, ми раніше інформували, що у Трампа повідомили, як Байден допоміг йому щодо України.

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