Політолог про процеси в РФ після поразки: "Між елітами розпочнеться боротьба за владу"

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков переконаний, коли агресорка РФ отримає поразку у війні проти України, представники кремлівської еліти розколються на дві частини. Вони розпочнуть боротьбу за владу.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Перша захоче все закінчити та почати домовлятися із Заходом про умови зняття санкцій. Очевидно, що для цього потрібно буде зупинити війну, вивести війська з окупованих територій, виплатити компенсацію Україні. Буде другий центр, куди увійдуть ось ці наші ура-патріоти, прихильники відновлення імперії, люди, які жадають реваншу", - сказав він.

За його словами, коли між цими групами розпочнеться боротьба, то результат буде залежати від стратегії Заходу. Гудков вважає, що "було б правильно підтримати тих, хто захоче нормалізації за певних умов: реформування Росії".

"Щоб вона (РФ - Ред.) була перезаснована на інших засадах, щоб Росія більше ніколи не скочувалася в диктатуру, щоб у Росії більше ніколи не було монополії та узурпації влади. Але це досить складний процес, хоча про нього потрібно думати й обговорювати вже зараз", - переконаний опозиціонер.

Тим часом сьогодні представники російських еліт вважають небезпечними для себе будь-які заяви проти режиму Кремля. Йдеться не лише про втрату посади або ув'язнення, а навіть про смерть.

"Ми ж знаємо про загадкові вбивства. Наприклад, топменеджерів великих компаній. Але коли Путін стане слабким, а слабким його зроблять військові поразки, то тоді такі процеси можливі", - підсумував Гудков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що режим диктатора Путіна впаде. За його словами, в РФ точно настане момент, коли крихкість кремлівськго режиму відчують всередині Росії. Коли саме, глава держави каже, що не знає. Втім переконаний, це обов'язково станеться.

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