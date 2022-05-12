Політолог прокоментував, чи можуть депутатів колишньої "ОПЗЖ" позбавити мандатів

Політолог прокоментував, чи можуть депутатів колишньої "ОПЗЖ" позбавити мандатів

Позбавити повноважень народних депутатів-членів групи "Платформи за життя та мир" (колишня "ОПЗЖ") напряму неможливо.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

"Ні, напряму автоматично зробити це (позбавити депутатських повноважень – ред.) неможливо, бо підстави, прописані в Конституції України (81 стаття – ред.), не передбачають припинення повноважень у випадку припинення діяльності партії", – пояснив експерт.

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Водночас він зазначив, що нардепи від ліквідованої "ПЗЖМ" можуть звернутися до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним припинення діяльності політичної сили.

Нагадаємо, 12 травня в парламенті оголосили про розпуск групи "Платформа за життя та мир", в яку перейменувалася колишня "Опозиційна платформа – За життя".

Зауважимо, що згідно зі статтею 81 Конституції, повноваження народних депутатів припиняються достроково в разі:

складення повноважень за його особистою заявою; набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України; якщо протягом 20 днів від дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; невходження народного депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції; його смерті.

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