Політолог закликав не сіяти паніку через залякування українців тривалими відключеннями світла

Військовий і політолог Кирило Сазонов закликав компетентні органи нарешті перевірити різноманітних енергоекспертів, які періодично лякають українців тривалими відключеннями світла і безпідставно провокують паніку.

«Як таке можливо, що енергосистема працює стабільно, а окремі „експерти“ поширюють страшилки про 36 годин без світла? Ще восени такі ж заяви лунали про 20-годинні відключення взимку, і що в результаті?» – зазначив Сазонов.

Зокрема мова йде про експерта Олександра Харченка. Перед опалювальним сезоном він лякав українців, що в грудні-січні світла не буде по 20 годин на добу.

На його думку політолога, подібні прогнози спрямовані на нагнітання паніки серед населення або навіть мати комерційний інтерес, зокрема, для продажу генераторів і пристроїв накопичення енергії. Він також зауважив, що поширення такої інформації в іноземних ЗМІ може грати на руку ворогу.

Сазонов висловив сподівання, що відповідні служби звернуть увагу на такі випадки, аби запобігти дестабілізації ситуації в країні.

«Вся країна останній місяць жила без відключень. І зараз майже всюди немає жодних перебоїв, хіба що в регіонах, куди вночі прилітає по трансформаторах і ТЕС. Але й там до вечора енергетики все відновлюють. І все одно знаходяться експерти, які з абсолютно серйозним виглядом вигадують страшилки про 36 годин без світла. Як таке можливо!?», - наголосив військовий.