Політолог пояснив, чому позиція Трампа щодо переговорів ще гірша, ніж непоступливість Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Позиція президента США Дональда Трампа на переговорах може бути загрозливою, адже американський лідер часто змінює власну думку.

Таку оцінку в етері Еспресо висловив політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, нині існує кілька факторів, які можуть зірвати або ускладнити переговорний процес.

Реклама

«Окрім непоступливості й ультимативності Путіна, ми сьогодні бачимо й інші проблеми.

Зокрема, лунають просто неадекватні заяви з боку представників російського керівництва», — зазначив експерт.

Водночас, на його думку, не менш серйозною загрозою є поведінка президента США.

«Я гадаю, що нормальному ходу переговорів може завадити й неоднозначна позиція Дональда Трампа. Судячи з усього, він на найближчий час відмовився від своїх обіцянок посилити тиск на Путіна», — пояснив Рейтерович.

Політолог зауважив, що Трамп раніше заявляв про готовність жорстко реагувати у разі затягування переговорів з боку Росії, однак зараз ці сигнали стали менш чіткими.

Реклама

«Така нечітка позиція Дональда Трампа є великою загрозою. Як на мене, це навіть небезпечніше, ніж непоступливість Путіна», — наголосив він.

Рейтерович пояснив, що дії російського диктатора є прогнозованими, на відміну від рішень американського президента.

«Ми принаймні розуміємо, чого можна очікувати від Путіна», — зазначив експерт.

Водночас, за його словами, Дональд Трамп у будь-який момент може кардинально змінити риторику.

Реклама

«Його неоднозначна та непостійна позиція вносить дуже великий елемент неочікуваності у переговори. Трамп може знову почати звинувачувати Україну в тому, що війна не закінчується», — додав політолог.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі стверджують, що Трамп «шокований» ударами по резиденції Путіна, та погрожують переглядом своєї позиції.

Ми раніше інформували, що після зустрічі з Трампом Зеленський заявив про 90% готовності мирного плану, проте два важливі питання досі залишаються без остаточного рішення.