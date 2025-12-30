- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Політолог пояснив, чому позиція Трампа щодо переговорів ще гірша, ніж непоступливість Путіна
Непередбачуваність Дональда Трампа та його здатність у будь-який момент змінити позицію створюють додаткові ризики для переговорів щодо завершення війни, вважає політолог Ігор Рейтерович.
Позиція президента США Дональда Трампа на переговорах може бути загрозливою, адже американський лідер часто змінює власну думку.
Таку оцінку в етері Еспресо висловив політолог Ігор Рейтерович.
За його словами, нині існує кілька факторів, які можуть зірвати або ускладнити переговорний процес.
«Окрім непоступливості й ультимативності Путіна, ми сьогодні бачимо й інші проблеми.
Зокрема, лунають просто неадекватні заяви з боку представників російського керівництва», — зазначив експерт.
Водночас, на його думку, не менш серйозною загрозою є поведінка президента США.
«Я гадаю, що нормальному ходу переговорів може завадити й неоднозначна позиція Дональда Трампа. Судячи з усього, він на найближчий час відмовився від своїх обіцянок посилити тиск на Путіна», — пояснив Рейтерович.
Політолог зауважив, що Трамп раніше заявляв про готовність жорстко реагувати у разі затягування переговорів з боку Росії, однак зараз ці сигнали стали менш чіткими.
«Така нечітка позиція Дональда Трампа є великою загрозою. Як на мене, це навіть небезпечніше, ніж непоступливість Путіна», — наголосив він.
Рейтерович пояснив, що дії російського диктатора є прогнозованими, на відміну від рішень американського президента.
«Ми принаймні розуміємо, чого можна очікувати від Путіна», — зазначив експерт.
Водночас, за його словами, Дональд Трамп у будь-який момент може кардинально змінити риторику.
«Його неоднозначна та непостійна позиція вносить дуже великий елемент неочікуваності у переговори. Трамп може знову почати звинувачувати Україну в тому, що війна не закінчується», — додав політолог.
Раніше повідомлялося, що у Кремлі стверджують, що Трамп «шокований» ударами по резиденції Путіна, та погрожують переглядом своєї позиції.
Ми раніше інформували, що після зустрічі з Трампом Зеленський заявив про 90% готовності мирного плану, проте два важливі питання досі залишаються без остаточного рішення.