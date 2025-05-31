Політолог пояснив, коли Росія піде на реальні переговори щодо миру

Переговори між Україною та РФ / © ТСН.ua

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У Кремлі думають над проведення серйозних перемовин з Україною, але лише восени — після завершення літньої кампанії та виснаження атакуючого потенціалу російської армії.

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Сергій Таран.

«Задача Росії — не досягти домовленостей, а тягнути час. Відповідно, тому російська сторона і не передає меморандум. Американці кажуть, що переговорний процес має зрушити з мертвої точки, бо вже сам факт, що Росія та Україна будуть про щось говорити — крок уперед. Це така логіка західної дипломатії, хоча ми прекрасно розуміємо, що тільки розмови з Росією нічого не вирішать», — прокоментував експерт.

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Він підкреслив, що для України стратегічно важливо зберегти єдину позицію із західними партнерами, зокрема зі США та Дональдом Трампом.

«Я думаю, що у Росії не виключають серйозні перемовини, але десь на осінь, коли завершиться літня кампанія і виснажиться російський атакуючий потенціал», — зазначив Таран.

На його думку, Кремль готується до реальних розмов про мир ближче до осені, що підтверджується й обережною риторикою російських посадовців щодо Дональда Трампа.

«Всі чують, як Путін висловлюється про західних лідерів і наскільки делікатно говорить про Трампа. Якби у Кремлі було байдуже і не планувалося про щось домовлятися з Трампом, то й не робили б йому компліментів», — наголосив політолог.

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Він зауважив, що Трамп володіє вагомими важелями тиску на Росію, зокрема санкційним ресурсом.

«Кремль розуміє, що в руках Трампа є потужний санкційний ресурс. Відповідно, якщо США аж занадто захочуть, то будуть інструменти впливу на Росію, тим більше, що у світі падає ціна на нафту, і це створює сприятливу міжнародну кон’юнктуру тиску на РФ», — зазначив Таран.

Він також підкреслив, що для України ключовим завданням має стати збереження спільної позиції із Заходом, адже це стане основою для майбутніх домовленостей.

«Я думаю, що десь у Кремлі розуміють, що рано чи пізно доведеться домовлятися. Швидше за все, це планується робити восени. А Україні важливо зберегти єдину позицію з країнами Європи та США, бо коли ці серйозні перемовини настануть, то Україна матиме спільну позицію із лідерами Заходу щодо Росії», — резюмував він.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту в Україну заявив про можливість досягнення постійного миру в Україні протягом 2025 року.