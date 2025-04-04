Політолог пояснив, коли Трамп може втратити терпець через дії Путіна

Коли Трамп може втратити терпець через дії Путіна / © ТСН.ua

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Політолог Володимир Фесенко заявив, що всі, зокрема Україна, чекають на те, коли терпець президента США Дональда Трампа урветься через дії російського лідера Володимира Путіна. Однак, за його словами, не факт, що це станеться одразу.

Про це він розповів в коментарі для «РБК-Україна».

«От зараз я так думаю, що можна вже рахувати, скільки попереджень на адресу Путіна з боку Трампа і на якому попередженні терпець нарешті урветься і будуть якісь санкції або якісь прояви тиску на Росію. Я думаю, що це можливо, але точно це спрогнозувати нереально. Тому що це стосується, я б сказав, психологічного стану однієї людини», — заявив політолог.

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Нагадаємо, в Кремлі зробили заяву про зустріч «фюрера» Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.