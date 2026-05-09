Політолог пояснив, навіщо Кремль загострює риторику щодо переговорів: до чого тут Китай

Кремль / © Getty Images

Реклама

Переговорний процес щодо завершення війни зайшов у глухий кут і існує висока ймовірність розширення переговорного процесу щодо війни за участю Китаю.

Про це у етері Еспресо заявив голова аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко заявив.

За словами Денисенка, Путін дуже повільно ухвалює рішення та часто намагається перекласти відповідальність за затягування важливих питань на інших.

Реклама

«Путін, з точки зору психології, людина, яка дуже складно й повільно приймає будь-які рішення. І коли він щось хоче зробити, але водночас не знає, як це зробити, він намагається, з одного боку, відкласти це питання, а з іншого — хотів би зробити так, щоб відповідальність за те, що питання відкладено, за те, що взагалі щось відбувається, лягла на інших людей», — пояснив Денисенко.

Він навів приклад із рішенням РФ про незаконне «приєднання» Запорізької та Херсонської областей.

«Свого часу РФ прийняла рішення про приєднання Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Це було колективне рішення, рішення Держдуми, яке призвело до того, що на сьогодні ні Херсонська, ні Запорізька області не є частиною Росії, але водночас Путін для себе „поставив галочку“ і відклав це питання», — зазначив експерт.

Денисенко наголосив, що диктатор Путін розуміє складність захоплення Донбасу, однак прагне зберегти цю тему як інструмент тиску під час потенційних перемовин.

Реклама

«Станом на зараз Путін розуміє, що він не може взяти Донбас, але водночас йому дуже хотілося б це зробити і залишити за собою цю опцію, піднявши ставки в переговорному процесі. Тому заявляється, що Росія нібито виходить із переговорного процесу, і що вона нібито має всі можливості зробити щось для того, щоб у короткі терміни захопити Донбас. Цього, звичайно, немає, але таким чином Путін приймає рішення. Тобто тут є психологічний аспект», — сказав він.

Також Денисенко вважає, що нинішній формат переговорів фактично вичерпав себе.

«Друга частина полягає в тому, що переговорний процес зайшов в абсолютно глухий кут. На сьогодні в тристоронньому форматі вирішити питання завершення війни фактично неможливо», — заявив він.

Експерт додав, що напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна дедалі реальнішим виглядає сценарій залучення Китаю до переговорного процесу.

Реклама

«Напередодні візиту Трампа до Пекіна існує висока ймовірність того, що коло учасників переговорного процесу може бути розширене, зокрема й у бік Китаю», — зазначив Денисенко.

За його словами, Путін намагається заздалегідь окреслити рамки можливих майбутніх переговорів та діяти на випередження.

«Тобто напередодні можливого такого рішення Путін окреслює межі того, як би він бачив цей майбутній процес, і намагається зіграти на випередження, розуміючи, що Китай має можливості, на відміну від США, достатньо сильно тиснути на РФ», — пояснив він.

Крім того, Денисенко не виключив імовірності нової мобілізації в Росії.

Реклама

«І нарешті, не варто забувати про те, що зараз зростає ймовірність того, що протягом наступних днів Росія може ухвалити рішення про мобілізацію. Я не впевнений, що це відбудеться, але ймовірність цього зростає, і Путіну потрібне нагнітання ситуації, щоб оголосити мобілізацію. І, власне, в цьому контексті також варто розглядати заяву Ушакова», — резюмував Денисенко.

Раніше повідомлялося, що у Путіна перед парадом різко змінили риторику і заговорили про переговори з країнами Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що у Брюсселі визнають, що мирний процес за посередництва США фактично зайшов у глухий кут, а Європа ризикує залишитися осторонь ключових рішень.

Новини партнерів