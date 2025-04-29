Політолог пояснив, навіщо Путіну перемирʼя на 9 травня

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН.ua

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Україна повинна висунути зустрічний план перемирʼя для Росії, виконання якого буде умовою згоди на перемирʼя до 9 травня.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, інформує РБК-Україна.

«От Путін каже, я готовий, я готовий, але от я прив’язую це до 9 травня. Ну знаєте, у мене народилася така ідея-відповідь: пропоную українському керівництву теж оголосити перемир’я з 1 травня. І виконання цього перемир’я має бути умовою згоди на перемир’я на 9 травня», — запропонував Фесенко.

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Він заявив, що 1 травня було б зручною датою з тієї думки, щоб на час переговорів про припинення вогню була тиша, і сторони, які ведуть переговори продемонстрували свою реальну готовність до припинення вогню.

«Ну врешті-решт, неформально, неофіційно Путін вже зробив подарунок Трампу на три місяці його президенства, а ну от ми робимо такий подарунок на 100 днів. Ну жарти жартами, але насправді я думаю, що нам треба використовувати таку саму тактику. А чому це лише Путін може так гратися? Для того, щоб девальвувати його гру, нам треба дзеркально відповідати тим самим. І якщо він буде відмовлятися, ну тоді, вибачайте, жодного перемир’я на 9 травня не буде», — наголосив Фесенко.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо можливого перемир’я в Україні.

Ми раніше інформували, що полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов заявив, що Путін оголосив про так зване «перемир’я» на час святкування 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні, аби захистити Москву від можливих ударів українських безпілотників.