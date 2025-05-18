Політолог розкрив, про що можуть говорити Трамп і Путін — і як це вплине на Україну

Про що розмовлятимуть Трамп із Путіним. / © ТСН.ua

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Політолог Ігор Рейтерович сумнівається, що запланована розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним принесе реальний прорив. Він припускає, що переговори можуть завершитися лише декларативними обіцянками або технічними рішеннями, як-от обмін полоненими чи призначення нових зустрічей.

Про це політолог розповів в інтерв’ю “Радіо NV”.

За словами Рейтеровича, представники команди Трампа вже заявляли, що не очікували від перемовин у Стамбулі проривних результатів — усі ключові рішення, мовляв, можливі лише після особистої розмови лідерів США і РФ. Однак навіть у цьому форматі перспективи залишаються туманними.

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“Мені важко уявити, про що саме Трамп говоритиме з Путіним”, — зауважив експерт. — “План із 22 пунктів, який, за повідомленнями ЗМІ, США передали Москві й частково погодили з Україною, Путін взагалі відмовився розглядати”.

На його думку, сам факт обговорення ідеї заморозки війни по лінії фронту теж виглядає примарним, адже не факт, що Кремль на це погодиться. Якщо Росія продовжить висувати вимоги щодо окупованих областей, навіть Трамп “зі своєю специфічністю” не зможе на це піти.

“Про це, до речі, говорили й у його оточенні — тональність їхніх заяв була доволі жорсткою щодо Росії”, — нагадав Рейтерович.

Експерт вважає, що зустріч може завершитися “розмовою про продовження розмови”. Тобто не виключено, що сторони домовляться про нову дату переговорів між делегаціями України та Росії, або ж порушать питання обміну полоненими, однак реальних зрушень у припиненні війни не відбудеться.

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“Путін тягнутиме час, леститиме Трампу, повторюватиме, що тільки за нього вдалося відновити переговори, а не за Байдена”, — вважає Рейтерович. — “Але насправді це буде маніпулятивна гра з боку Кремля”.

Коментуючи заяви Трампа про відсутність “козирів” в України, експерт назвав їх “відверто безглуздими”. Він наголосив, що головний козир Києва — це саме те, що Росія загрузла у війні, не маючи змоги її виграти чи припинити на власних умовах.

“Ця війна триває вже четвертий рік, і вся російська система зав’язана на ній. Це і є козир — просто Трамп на нього ще не наважився подивитись”, — сказав політолог.

Рейтерович також звернув увагу на важливу деталь: після розмови з Путіним Трамп має намір поспілкуватися не лише з Володимиром Зеленським, а й з лідерами країн НАТО. На думку експерта, це може свідчити про небажання США вести діалог із Москвою у двосторонньому режимі, що могло б поставити Україну перед фактом.

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“І слава Богу, бо Трамп, по суті, не має повноважень нікого ставити перед фактом. І, схоже, він це розуміє”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, Україна очікує на телефонну розмову Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити питання війни і миру.