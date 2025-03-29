Політолог розповів про особливості переговорів в Ер-Ріяді

Політолог Тарас Загородній / © скрін з відео

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Росія начебто погодилася не завдавати ударів по енергосистемі, але Путін заявив, що українська влада нелегітимна. Це свідчить про невдачу Москви в переговорах з США і спроби представити свої пропозиції як остаточні рішення.

Таку думку висловив Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу.

«Насправді ж за підсумками цієї майже 12 — годинної зустрічі немає спільного документа США та Росією. Отже, ні про що не домовилися. Позиції України, США та Росії залишаються різними. Тим більше, росіяни не визнавали, що відмовляються від ударів. Вони висунули свої вимоги щодо нафтової та газової інфраструктури зі свого боку», — сказав розповів він.

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Політолог підкреслив, що, попри заяви Росії про припинення вогню, бойові дії продовжувалися 18 березня. Це показує, що мирні угоди на практиці не працюють.

Він пояснив, що розбіжності між Україною та Росією щодо дати початку припинення вогню свідчать про відсутність реальних домовленостей. Україна вважає початком 25 березня, Росія — 18 березня. США лише працюють над механізмами, і це показує, що домовленості насправді не досягнуті. За словами Загороднього, Путін не зміг домовитися з США, оскільки ті не виконують його вимоги. Він зазначив, що без участі Європи та України переговори не матимуть жодного результату.

Загородній зазначив, що заяви Росії про ООН та інші організації є спробою перекласти відповідальність на Україну, стверджуючи, що її влада нелегітимна. Він підкреслив, що це старі аргументи, які Росія використовує з 2014 року, намагаючись переконати світ, що проблема не в агресії Росії, а в Україні. Росія активно просуває цю думку, сподіваючись, що постійний тиск змусить Україну погодитися на їх умови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про начебто енергетичне перемир’я між Росією та Україною. Проте, Москва продовжила атаки на українські енергетичні об’єкти, ставлячи під сумнів стабільність цього перемир’я.